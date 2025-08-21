酷暑！台北市信義、內湖飆38.1度極端高溫 慎防熱傷害
各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫出現在台北市信義、內湖測站的38.1度，其次是新北市三峽、山佳36.5度。中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市、台中市、彰化縣、台南市、屏東縣為黃色燈號。
中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，由於天氣比較穩定，未來1周溫度上比較偏高。今天來說，整體高溫在32度以上，尤其西半部地區會比較偏高，其中在大台北地區、中南部比較內陸的地方，有機會出現局部36度以上的高溫。周六可能在大台北地區，甚至桃園，會有更高的溫度，大約36、37度左右的氣溫出現。
避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。
