比請3休9更狂！未來2個月4大連假待休 9月底起最多可串出16天長假

今年起國定假日變多，增加為「4加1」天，近日有許多網友發現10月份有三次連假，包括10月4日至10月6日的中秋節連假、10月10日至10月12日的國慶連假，以及10月24日至10月26日的光復節連假。事實上，若從9月底的教師節連假開始算，只要自請7天假，就可從9月27日一路放到10月12日，連休長達16天。

網友在Threads發文表示，10月份居然有三個連假，是見紅就休的小確幸。其他人也紛紛表示，「所以我用特休把這三個連假串在一起出去玩個18天」、「十月第二周上三天班又放假欸」、「9月底到10月底有4個連假」、「昨天才發現好幸福」。

還有人說，「可以好好睡覺了，不然平日睡覺都睡得不安穩，怕睡過頭遲到，假日也睡不夠」、「我現在才知道耶，上班上到暈，立刻來規畫行程」、「不想上班的名單裡肯定有我」。

Dcard也有網友指出，「因為立法院修法多了幾個國定假日，10月份有中秋、國慶、光復節連假，每個都是3天連假超療癒，有人已經在規畫出國了，終於有理由好好放鬆，9月辛苦一點10月就爽爽過，已經開始期待了，你們10月打算怎麼放假？」

貼文底下亦有不少人回應，「10月也請了8天要去北歐玩14天，要一起去嗎？」、「現在才發現機票超貴，好險我3月份就買好了」、「打工族賺翻了，時薪double」、「請7天直接休15天」、「連假，去日本玩一周」。

然而也有人認為連假放太多反而很累，「什麼是放假，已經不知道該帶小孩去哪裡了，放假更累」、「當媽媽之後最討厭的就是連假」、「我超討厭中秋到國慶那個…是怎樣…，隔三天又放，我車票錢花下去真的超級心痛」、「中秋跟國慶在同個月很不划算，11月會很痛苦」、「科技業表示沒差」、「房仲業全年無休（除了農曆年），無感」、「很抱歉學測生沒有這個權利」。

立法院在今年5月9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天。