鼓勵民眾參加癌症篩檢 苗栗醫院推出「轉動健康送好禮」中獎率百分百

衛福部苗栗醫院為提高民眾參加免費癌症篩檢意願，最近推出「轉動健康送好禮」活動。苗栗醫院表示，凡符合篩檢資格並於9月30日前接受篩檢的民眾可參加抽獎，中獎率100%。

苗栗醫院指出，依國民健康署統計數據，癌症已連續43年蟬聯國人十大死因之首，去年新診斷出的人數超過13萬人，嚴重威脅國人生命健康，尤其常見的肺癌、乳癌、大腸癌、子宮頸癌，在早期多半無明顯症狀，容易錯過黃金治療期，不僅增加醫療負擔，也大幅影響患者的生活品質。

部苗院長徐國芳表示，「早期發現、早期治療」是防癌的重要策略，很多癌症在早期透過簡單檢查就能揪出，治療效果也明顯提高。

苗栗醫院為鼓勵民眾踴躍參加篩檢，即日起至9月30日特別推出「轉動健康送好禮」活動，接受癌症篩檢可參加抽獎，院方盼藉「轉盤抽獎」趣味活動，提高民眾參與意願，並降低受檢的心理壓力。這項抽獎活動中獎率100%，累積最高可獲1600元禮券，歡迎鄉親把握機會參與，諮詢專線 (037)261920 #2181。

院方表示，苗栗醫院門診大廳設有「癌症篩檢服務台」，由專人提供服務，活動推出後現場熱鬧滾滾，許多鄉親篩檢後參加抽獎，陸續已有多人幸運獲得600元禮券，開心直呼「沒想到做檢查還能中大獎！」。這次活動，凡符合下列免費篩檢條件者，完成任何一項篩檢後，可立即試手氣玩轉盤抽獎一次，人人有獎 。

免費篩檢對象如下：

肺癌篩檢／40至74歲女性或45至74歲男性具肺癌家族史者； 50至74歲重度吸菸者，有意戒菸者。

乳癌篩檢／40至74歲女性，首次接受乳房攝影檢查者。

子宮頸癌篩檢／7年內未曾做抹片，且前次篩檢為107年以前。