聽新聞
0:00 / 0:00
鼓勵民眾參加癌症篩檢 苗栗醫院推出「轉動健康送好禮」中獎率百分百
衛福部苗栗醫院為提高民眾參加免費癌症篩檢意願，最近推出「轉動健康送好禮」活動。苗栗醫院表示，凡符合篩檢資格並於9月30日前接受篩檢的民眾可參加抽獎，中獎率100%。
苗栗醫院指出，依國民健康署統計數據，癌症已連續43年蟬聯國人十大死因之首，去年新診斷出的人數超過13萬人，嚴重威脅國人生命健康，尤其常見的肺癌、乳癌、大腸癌、子宮頸癌，在早期多半無明顯症狀，容易錯過黃金治療期，不僅增加醫療負擔，也大幅影響患者的生活品質。
部苗院長徐國芳表示，「早期發現、早期治療」是防癌的重要策略，很多癌症在早期透過簡單檢查就能揪出，治療效果也明顯提高。
苗栗醫院為鼓勵民眾踴躍參加篩檢，即日起至9月30日特別推出「轉動健康送好禮」活動，接受癌症篩檢可參加抽獎，院方盼藉「轉盤抽獎」趣味活動，提高民眾參與意願，並降低受檢的心理壓力。這項抽獎活動中獎率100%，累積最高可獲1600元禮券，歡迎鄉親把握機會參與，諮詢專線 (037)261920 #2181。
院方表示，苗栗醫院門診大廳設有「癌症篩檢服務台」，由專人提供服務，活動推出後現場熱鬧滾滾，許多鄉親篩檢後參加抽獎，陸續已有多人幸運獲得600元禮券，開心直呼「沒想到做檢查還能中大獎！」。這次活動，凡符合下列免費篩檢條件者，完成任何一項篩檢後，可立即試手氣玩轉盤抽獎一次，人人有獎 。
免費篩檢對象如下：
肺癌篩檢／40至74歲女性或45至74歲男性具肺癌家族史者； 50至74歲重度吸菸者，有意戒菸者。
乳癌篩檢／40至74歲女性，首次接受乳房攝影檢查者。
子宮頸癌篩檢／7年內未曾做抹片，且前次篩檢為107年以前。
大腸癌篩檢／40至44歲具家族史或45至74歲首次檢查者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言