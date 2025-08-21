快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

鼓勵民眾參加癌症篩檢 苗栗醫院推出「轉動健康送好禮」中獎率百分百

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
部立苗栗醫院推出「轉動健康送好禮」活動，鼓勵民眾參加癌篩，中獎率100%，累積最高可獲得1600元禮券。 圖／衛福部苗栗醫院提供
部立苗栗醫院推出「轉動健康送好禮」活動，鼓勵民眾參加癌篩，中獎率100%，累積最高可獲得1600元禮券。 圖／衛福部苗栗醫院提供

衛福部苗栗醫院為提高民眾參加免費癌症篩檢意願，最近推出「轉動健康送好禮」活動。苗栗醫院表示，凡符合篩檢資格並於9月30日前接受篩檢的民眾可參加抽獎，中獎率100%。

苗栗醫院指出，依國民健康署統計數據，癌症已連續43年蟬聯國人十大死因之首，去年新診斷出的人數超過13萬人，嚴重威脅國人生命健康，尤其常見的肺癌、乳癌、大腸癌、子宮頸癌，在早期多半無明顯症狀，容易錯過黃金治療期，不僅增加醫療負擔，也大幅影響患者的生活品質。

部苗院長徐國芳表示，「早期發現、早期治療」是防癌的重要策略，很多癌症在早期透過簡單檢查就能揪出，治療效果也明顯提高。

苗栗醫院為鼓勵民眾踴躍參加篩檢，即日起至9月30日特別推出「轉動健康送好禮」活動，接受癌症篩檢可參加抽獎，院方盼藉「轉盤抽獎」趣味活動，提高民眾參與意願，並降低受檢的心理壓力。這項抽獎活動中獎率100%，累積最高可獲1600元禮券，歡迎鄉親把握機會參與，諮詢專線 (037)261920 #2181。

院方表示，苗栗醫院門診大廳設有「癌症篩檢服務台」，由專人提供服務，活動推出後現場熱鬧滾滾，許多鄉親篩檢後參加抽獎，陸續已有多人幸運獲得600元禮券，開心直呼「沒想到做檢查還能中大獎！」。這次活動，凡符合下列免費篩檢條件者，完成任何一項篩檢後，可立即試手氣玩轉盤抽獎一次，人人有獎 。

免費篩檢對象如下：

肺癌篩檢／40至74歲女性或45至74歲男性具肺癌家族史者； 50至74歲重度吸菸者，有意戒菸者。

乳癌篩檢／40至74歲女性，首次接受乳房攝影檢查者。

子宮頸癌篩檢／7年內未曾做抹片，且前次篩檢為107年以前。

大腸癌篩檢／40至44歲具家族史或45至74歲首次檢查者。

洪小姐（左）有預防保健觀念，主動至苗醫完成癌症篩檢並參加「轉動健康送好禮」活動，幸運獲得600元禮券。圖／衛福部苗栗醫院提供
洪小姐（左）有預防保健觀念，主動至苗醫完成癌症篩檢並參加「轉動健康送好禮」活動，幸運獲得600元禮券。圖／衛福部苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院門診大廳設有「癌症篩檢服務台」，由專人提供服務。記者胡蓬生／攝影
衛福部苗栗醫院門診大廳設有「癌症篩檢服務台」，由專人提供服務。記者胡蓬生／攝影
衛福部苗栗醫院為提高民眾參加癌症篩檢意願，最近推出「轉動健康送好禮」活動；苗栗醫院表示，凡符合免費篩檢資格並於9月30日前接受篩檢的民眾可參加抽獎，中獎率100%。記者胡蓬生／攝影
衛福部苗栗醫院為提高民眾參加癌症篩檢意願，最近推出「轉動健康送好禮」活動；苗栗醫院表示，凡符合免費篩檢資格並於9月30日前接受篩檢的民眾可參加抽獎，中獎率100%。記者胡蓬生／攝影

癌症 肺癌 子宮頸癌

延伸閱讀

肺癌患者每年新增近1.8萬人 陳建仁聽了這句話竟「嚇一跳」

胸腔病院肺癌、大腸癌篩檢成效全台區域醫院評鑑第一

LDCT肺癌篩檢救命！台大名醫籲50至65歲普篩 啟動早篩早治新藍圖

癌篩救3.4萬人 林口長庚、萬芳、 嘉基、中美、陽明及四季台安獲表揚

相關新聞

酷暑！台北市信義、內湖飆38.1度極端高溫 慎防熱傷害

各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫出現在台北市信義、內湖測站的38.1度，其次是新北市三峽、山佳36....

玲玲颱風直撲日本九州最快今晚登陸 氣象署：對台灣沒有影響

玲玲颱風今天上午8時生成，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，今年第12號颱風玲玲日本九州西邊海面生成，預計今...

玲玲颱風今晚登陸日本九州 氣象署指關注另1熱帶系統周末外圍水氣影響

未來1周天氣大致上比較穩定，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，中午過後還是要留意午後雷陣雨，和昨天相比，要發生...

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

高鐵旅客量逐年攀升，車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題也頻傳，台灣高鐵董事長史哲指出，為維持、甚至提高服務品質，將...

玲玲颱風侵襲日本九州！鄭明典：這樣的對流「在陸地易致災」

今年第12號颱風玲玲上午8時生成，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，玲玲颱風在日本九州，強度並不強，但是近中心持續有強對流...

台灣慈善團隊沙巴義診 難民營小朋友、老人一口爛牙讓人心疼

彰化縣「快樂天堂基金會」與台中健祥傳愛協會理事長林傳凱的牙醫醫療團隊前往馬來西亞沙巴義診，隨團還有台中一中、台中女中師生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。