快訊

6個月逆轉代謝症候群 近二成達標 國健署9月擴大計畫助百萬人遠離三高

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
代謝症候群防治計畫截至目前為止已有12萬人，追蹤管理至少半年，幫助其中近2成民眾脫離代謝症候群。記者陳雨鑫／攝影
代謝症候群防治計畫截至目前為止已有12萬人，追蹤管理至少半年，幫助其中近2成民眾脫離代謝症候群。記者陳雨鑫／攝影

衛福部3年前推動「代謝症候群防治計畫」，至目前已有12萬人追蹤管理至少6個月，其中近2成民眾脫離代謝症候群。衛福部國健署宣布，9月起代謝症候群防治計畫將開放醫院層級參與，參與醫療院所，收案數提高至600人，盼能達到「三高防治888」的目標。

2017至2020年「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，我國18歲以上成人過重及肥胖盛行率高達50.3％。台灣過去一度被列為「亞洲最胖國家」，肥胖率攀升也增加高血壓、高血脂、高血糖等代謝症候群風險。 

衛福部推動「代謝症候群防治計畫」，目前在全國有3100家診所、5200位醫師參與，收案對象中，近八成民眾屬於腰圍過粗的肥胖族群，有七成血壓或血脂異常、六成以上飯前血糖或糖化血色素偏高，加入計畫者已有12萬人追蹤管理至少6個月，其中37%成功改善至少1項代謝症候群異常指標，17.8%成功脫離代謝症候群。

國健署長沈靜芬表示，代謝症候群防治計畫作為三高防治最前端，肥胖可藉由生活型態改變，再加上運動，就有機會恢復到健康狀態，不讓民眾因減重受困，進展到疾病或需要吃藥的階段，近年與診所合作收案，已經相當成熟，因此9月起推進到醫院層級，服務更多民眾。

國健署慢病防治組組長吳建遠說，加入代謝症候群計畫的醫療院所，目標是每一家收案1000人，目前協助人數約為42萬人，後續希望達到百萬人，若以成人預防保健，約2成適用對象是在醫院層級做檢查評估，此次醫院層級加入計畫，推估一年會有約12萬人於醫院介入評估，實際納入計畫者，推估一年會有2萬人受惠。

收案條件如下：

腰圍與BMI：男性≥90公分、女性≥80公分，或BMI≥27

血糖：飯前血糖≥100mg／dL、糖化血紅素5.7%至6.4%

血壓：收縮壓≥130mmHg或舒張壓≥85mmHg

血脂：三酸甘油酯≥150mg／dL、高密度脂蛋白膽固醇男性<40mg／dL、女性<50mg/dL

收案 肥胖 衛福部

