奇美食品唐氏症基金會合推寶寶畫禮盒 5%所得捐贈基金會

奇美食品宣布與唐氏症基金會明倫工坊合作，將唐寶寶畫作融入中秋禮盒設計，推出禮盒組每售一盒提撥5%所得捐助基金會，支持唐寶寶自立生活，唐寶寶的畫作化身中秋祝福、讓送禮不只是分享美味，中秋贈禮更具意義。

奇美食品表示，唐寶寶們用壓克力顏料描繪心中的宇宙，奇美食品總經理宋宗龍與團隊志工接力加入創作，畫布上純真線條與鮮活色彩，最終經點點善Cooseii設計師轉化，成為今年「醇月滿盈典藏禮盒組」公益包裝，將愛與祝福送進收禮者手中。

奇美食品表示，期望藉此拋磚引玉，推出「企業愛心方案」，號召更多企業共襄盛舉，讓ESG行動擴散成更大的影響力。單筆訂購50盒以上，唐氏症基金贈感謝狀，象徵企業對公益的支持，展現永續精神與社會責任。

「醇月滿盈典藏禮盒組」有酒香廣式月餅、柚香果酥與蕎麥包種茶包組合，柚香果酥今年「台灣百大糕餅伴手禮」評鑑獲得金質獎肯定，選用花蓮優質東豐文旦製成，保留柚果酸甜香氣，糖蜜後的內餡甜美回甘、清新爽口。

新品「酒香廣式月餅」兩款口味，「醉桂盈月」以細緻餅皮包覆綿密的白豆沙餡，以58度金門高粱酒浸潤台南柴燒桂圓，酒香層次交織。「醉梅酌月」則選用日本南高梅梅酒入餡，酸甜平衡醇厚不膩。

早鳥優惠9月19日前下訂限定新品71折起，禮盒可向奇美食品官網、門市預購，專線0800-783703。團體另有大宗優惠方案，滿額再贈專屬節慶小卡與客製腰封，讓贈禮更體面用心。