快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

奇美食品唐氏症基金會合推寶寶畫禮盒 5%所得捐贈基金會

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美食品與唐氏症基金會合推寶寶畫作禮盒，5%所得捐贈基金會。圖／奇美食品提供
奇美食品與唐氏症基金會合推寶寶畫作禮盒，5%所得捐贈基金會。圖／奇美食品提供

美食品宣布與唐氏症基金會明倫工坊合作，將唐寶寶畫作融入中秋禮盒設計，推出禮盒組每售一盒提撥5%所得捐助基金會，支持唐寶寶自立生活，唐寶寶的畫作化身中秋祝福、讓送禮不只是分享美味，中秋贈禮更具意義。

奇美食品表示，唐寶寶們用壓克力顏料描繪心中的宇宙，奇美食品總經理宋宗龍與團隊志工接力加入創作，畫布上純真線條與鮮活色彩，最終經點點善Cooseii設計師轉化，成為今年「醇月滿盈典藏禮盒組」公益包裝，將愛與祝福送進收禮者手中。

奇美食品表示，期望藉此拋磚引玉，推出「企業愛心方案」，號召更多企業共襄盛舉，讓ESG行動擴散成更大的影響力。單筆訂購50盒以上，唐氏症基金贈感謝狀，象徵企業對公益的支持，展現永續精神與社會責任。

「醇月滿盈典藏禮盒組」有酒香廣式月餅、柚香果酥與蕎麥包種茶包組合，柚香果酥今年「台灣百大糕餅伴手禮」評鑑獲得金質獎肯定，選用花蓮優質東豐文旦製成，保留柚果酸甜香氣，糖蜜後的內餡甜美回甘、清新爽口。

新品「酒香廣式月餅」兩款口味，「醉桂盈月」以細緻餅皮包覆綿密的白豆沙餡，以58度金門高粱酒浸潤台南柴燒桂圓，酒香層次交織。「醉梅酌月」則選用日本南高梅梅酒入餡，酸甜平衡醇厚不膩。

早鳥優惠9月19日前下訂限定新品71折起，禮盒可向奇美食品官網、門市預購，專線0800-783703。團體另有大宗優惠方案，滿額再贈專屬節慶小卡與客製腰封，讓贈禮更體面用心。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

奇美食品與唐氏症基金會合推寶寶畫作禮盒，5%所得捐贈基金會。圖／奇美食品提供
奇美食品與唐氏症基金會合推寶寶畫作禮盒，5%所得捐贈基金會。圖／奇美食品提供
奇美食品與唐氏症基金會合推寶寶畫作禮盒，5%所得捐贈基金會。圖／奇美食品提供
奇美食品與唐氏症基金會合推寶寶畫作禮盒，5%所得捐贈基金會。圖／奇美食品提供
奇美食品與唐氏症基金會合推寶寶畫作禮盒，5%所得捐贈基金會。圖／奇美食品提供
奇美食品與唐氏症基金會合推寶寶畫作禮盒，5%所得捐贈基金會。圖／奇美食品提供

美食 禮盒 唐寶寶

延伸閱讀

HAPPY GO挺永續、公益共好

遭藍爆獲就安基金「奉旨給飯」？「零日攻擊」導演羅景壬回應了

HAPPY GO推動永續公益共創計畫打造跨域共好 App投票抽萬元禮券

射擊／賽外禁藥檢測有疑慮 奧運銅牌李孟遠自請停權配合調查

相關新聞

酷暑！台北市信義、內湖飆38.1度極端高溫 慎防熱傷害

各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫出現在台北市信義、內湖測站的38.1度，其次是新北市三峽、山佳36....

玲玲颱風直撲日本九州最快今晚登陸 氣象署：對台灣沒有影響

玲玲颱風今天上午8時生成，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，今年第12號颱風玲玲日本九州西邊海面生成，預計今...

玲玲颱風今晚登陸日本九州 氣象署指關注另1熱帶系統周末外圍水氣影響

未來1周天氣大致上比較穩定，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，中午過後還是要留意午後雷陣雨，和昨天相比，要發生...

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

高鐵旅客量逐年攀升，車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題也頻傳，台灣高鐵董事長史哲指出，為維持、甚至提高服務品質，將...

玲玲颱風侵襲日本九州！鄭明典：這樣的對流「在陸地易致災」

今年第12號颱風玲玲上午8時生成，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，玲玲颱風在日本九州，強度並不強，但是近中心持續有強對流...

台灣慈善團隊沙巴義診 難民營小朋友、老人一口爛牙讓人心疼

彰化縣「快樂天堂基金會」與台中健祥傳愛協會理事長林傳凱的牙醫醫療團隊前往馬來西亞沙巴義診，隨團還有台中一中、台中女中師生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。