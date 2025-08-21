加熱菸合法販售家長憂心....北市祭出最嚴格管制「保護校園」

國健署上月29日有條件通過2家加熱菸業者、共14品項申請案，未來將可在規定的通路內上架販售。不過北市在2022年就超前部署，規範校園周邊50公尺內不得販售加熱菸品違規商家最高可罰5萬元，衛生局表示，即便國健署通過法案，自治條例仍會延續，上路後也會來研議是否擴大範圍。

根據統計，全台青少年使用新興菸品近8萬人已與紙菸使用人數不相上下，北市府在2022年訂定「新興菸品管理自治條例」要求禁止距離高中以下學校基地境界線50公尺內販售、供應、展示或廣告加熱式菸品，但過去由於中央未通過加熱菸販售，稽查也未發現違規情形，目前還未有開罰紀錄。

衛生局今與董氏基金會在市府舉辦「戳破菸品誘惑」校園宣導記者會，局長黃建華指出，國健署有條件通過14項加熱菸產品但原則上校園周邊還是會維持禁止販售，目前盤點校園50公尺內有販售菸品商家約有180間會先現場輔導，告知他們注意事項、宣導方式、廣告張貼，並要求對員工教育訓練，待法規正式上路後也會開始稽查，若有發現違規販售者就會直接開罰，最高可罰5萬元，並可連續開罰。

黃建華說，稽查方式會採取不定期稽查，包括便利商店、店家等有販售紙菸都計算在內，若過去曾違反菸害相關條例紀錄的店家，衛生局也會加強稽查頻率，後續也會依政策執行成效來評估是否擴大管制範圍。

馬偕醫院醫師黃偉新表示，尼古丁會對大腦前額葉皮層中會在大腦前額葉皮層產生，干擾青少年的認知發展、執行功能和抑制控制能力，且根據WHO最新「加熱菸健康影響證據報告書」指出，加熱菸的煙霧中多達29種有害及潛在有害成分，是紙菸的2至10倍，比一般菸更容易上癮。

衛生局也與董氏基金會合作，舉辦「掃碼答題抽iPad活動」至10月10日止，上網答題，國小、國中、高中職組各有1人有機會抽中iPad ，也各有5人可抽郵局現金禮券1600元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康