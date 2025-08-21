影／台東28歲女子疲倦乏力未改善 醫曝：確診接吻病

台東1名28歲張姓女子因持續性低溫、疲倦乏力，去診所看診未改善，去大醫院檢查後確診為「EB病毒感染」，俗稱「接吻病」。台東馬偕醫院感染科醫生許瀚仁表示，EB病毒可透過親吻、共用餐具、飛沫等方式傳播，初期症狀類似感冒，易被忽視。

許瀚仁表示，EB病毒屬於人類疱疹病毒的一種，又稱為「人類疱疹病毒第四型」。它是一種非常普遍的病毒，多數人在幼兒或青少年時期就會被感染。特別是在亞洲地區，絕大多數人在兒童時期就已經感染，且通常沒有任何明顯症狀。

他說，EB病毒最棘手的地方在於，一旦感染，它會終生潛伏在你的體內，成為你身體的一部分。在免疫力正常的情況下，病毒會保持「沉默」狀態；但當你的免疫力下降時，病毒就可能再次活躍。

許瀚仁發現該患者脖子上有1顆較為腫大的淋巴結，其餘理學檢查並未異常，抽血顯示白血球在正常範圍內，但單核球及淋巴球較為上升，肝功能GOT／GPT也皆有上升現象，因此在門診為其檢測台灣人常見的B肝、C肝及EB病毒，並收住院進一步觀察。

住院過程中，腹部超音波顯示患者有脾腫大的現象，抽血報告顯示B、C肝炎皆為陰性，而EB病毒呈現陽性合併再復發，因此給予張小姐低劑量類固醇以抑制發炎反應。在低劑量類固醇治療1周後，患者體溫降至正常範圍，也不再感到疲倦乏力。

許瀚仁強調，EB病毒的主要傳播途徑是唾液。這也是「接吻病」這個名稱的由來。除了親吻外，共用杯子、餐具或牙刷，甚至是幼兒間共用玩具，都可能傳播病毒。一旦感染出現身體不適，應立即就醫看診。