快訊

4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台東28歲女子疲倦乏力未改善 醫曝：確診接吻病

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東1名28歲張姓女子確診為「EB病毒感染」，俗稱「接吻病」。感染科醫生許瀚仁表示患者因長新冠造成EB病毒活化，超音波檢查發現有脾臟腫大情形。圖／台東馬偕醫院提供
台東1名28歲張姓女子確診為「EB病毒感染」，俗稱「接吻病」。感染科醫生許瀚仁表示患者因長新冠造成EB病毒活化，超音波檢查發現有脾臟腫大情形。圖／台東馬偕醫院提供

台東1名28歲張姓女子因持續性低溫、疲倦乏力，去診所看診未改善，去大醫院檢查後確診為「EB病毒感染」，俗稱「接吻病」。台東馬偕醫院感染科醫生許瀚仁表示，EB病毒可透過親吻、共用餐具、飛沫等方式傳播，初期症狀類似感冒，易被忽視。

許瀚仁表示，EB病毒屬於人類疱疹病毒的一種，又稱為「人類疱疹病毒第四型」。它是一種非常普遍的病毒，多數人在幼兒或青少年時期就會被感染。特別是在亞洲地區，絕大多數人在兒童時期就已經感染，且通常沒有任何明顯症狀。

他說，EB病毒最棘手的地方在於，一旦感染，它會終生潛伏在你的體內，成為你身體的一部分。在免疫力正常的情況下，病毒會保持「沉默」狀態；但當你的免疫力下降時，病毒就可能再次活躍。

許瀚仁發現該患者脖子上有1顆較為腫大的淋巴結，其餘理學檢查並未異常，抽血顯示白血球在正常範圍內，但單核球及淋巴球較為上升，肝功能GOT／GPT也皆有上升現象，因此在門診為其檢測台灣人常見的B肝、C肝及EB病毒，並收住院進一步觀察。

住院過程中，腹部超音波顯示患者有脾腫大的現象，抽血報告顯示B、C肝炎皆為陰性，而EB病毒呈現陽性合併再復發，因此給予張小姐低劑量類固醇以抑制發炎反應。在低劑量類固醇治療1周後，患者體溫降至正常範圍，也不再感到疲倦乏力。

許瀚仁強調，EB病毒的主要傳播途徑是唾液。這也是「接吻病」這個名稱的由來。除了親吻外，共用杯子、餐具或牙刷，甚至是幼兒間共用玩具，都可能傳播病毒。一旦感染出現身體不適，應立即就醫看診。

病毒 患者 抽血

延伸閱讀

長皮蛇不能吃雞蛋？醫師駁斥帶狀皰疹傳言 不僅是單純皮膚病

高雄網紅減重醫師涉兩死今天還看診 衛生局下令「停業2個月」

剛停好下車…花蓮老夫妻看診慘遭小客車衝撞 夫傷妻命危

全台首家實名制 花蓮慈濟醫院開發健康管家APP看病有效率

相關新聞

颱風接力生成？ 專家估準「玲玲」登陸日本九州 準「劍魚」對台影響曝

熱帶性低氣壓TD-15，有發展為輕度颱風的趨勢。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，TD-...

玲玲颱風今晚登陸日本九州 氣象署指關注另1熱帶系統周末外圍水氣影響

未來1周天氣大致上比較穩定，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，中午過後還是要留意午後雷陣雨，和昨天相比，要發生...

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

高鐵旅客量逐年攀升，車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題也頻傳，台灣高鐵董事長史哲指出，為維持、甚至提高服務品質，將...

影／台東28歲女子疲倦乏力未改善 醫曝：確診接吻病

台東1名28歲張姓女子因持續性低溫、疲倦乏力，去診所看診未改善，去大醫院檢查後確診為「EB病毒感染」，俗稱「接吻病」。台...

「不是故意不讓道！」南投聽障者貼紙上路 助聽障者安心開車

為照顧聽障者行車安全，南投縣政府印製「聽障者行車安全貼紙」，即日起開放符合資格者免費索取，透過貼紙提醒用路人發揮同理心，...

高鐵推寧靜車廂「講電話去玄關」 網讚早該做了：台鐵也需要

台灣高鐵明天起公告「寧靜車廂」措施，未來搭乘高鐵的乘客，如接聽電話需移動到列車玄關，經勸導不聽，最嚴重依旅客運送契約解除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。