快訊

4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

「不是故意不讓道！」南投聽障者貼紙上路 助聽障者安心開車

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府設計「聽障者行車安全貼紙」張貼車後，化解用路人對聽障駕駛的誤解。圖／南投縣政府提供
南投縣政府設計「聽障者行車安全貼紙」張貼車後，化解用路人對聽障駕駛的誤解。圖／南投縣政府提供

為照顧聽障者行車安全，南投縣政府印製「聽障者行車安全貼紙」，即日起開放符合資格者免費索取，透過貼紙提醒用路人發揮同理心，體諒聽障者在道路可能面臨的困境，營造更友善的交通環境。

南投縣社會及勞動局統計，南投縣共有5235名聽障者，其中18歲至65歲有1052人。聽障者因聽覺受限，常無法即時察覺喇叭聲、鳴笛聲，導致在面對救護車或消防車等緊急狀況時，容易造成誤解，發生不必要的爭議與危險。

李姓聽障者說，以往騎車或開車時，最擔心突然出現救護車或後方車輛鳴笛催促，自己常常反應不及，還被誤會「故意擋路」，心裡壓力很大。他認為，這款貼紙至少能讓其他用路人一眼就明白情況，「希望大家能多一點耐心，對聽障朋友來說就是最大的安全感」。

「聽障者行車安全貼紙」採用反光與防水材質，設計上有「聽覺障礙」圖示，並加註「閃燈提醒」與「聽障者行車」字樣，可張貼於聽障者的車輛後方或安全帽背面。提醒其他駕駛人注意前車狀況，並以「閃燈代替喇叭」的方式示警，讓行車更安全。

另名聽障者也說，這個貼紙可以提醒其他駕駛「用閃燈提醒代替按喇叭」，不僅避免誤會，也能大大提升行車安全，「這不只是貼紙，更是一種尊重與理解」。

縣府表示，即日起聽障者可攜帶身心障礙證明（需註記聽覺障礙類），至南投縣第一、第二輔具資源中心、各鄉鎮市公所或縣府社會及勞動局身心障礙福利科免費領取貼紙。

這項服務不僅能減少交通誤解與事故，更呼應「身心障礙者權利公約」（CRPD）所強調的權益保障精神，讓聽障者能在行車過程中獲得更多體諒與安全感，打造更友善的社會環境。

南投縣政府設計「聽障者行車安全貼紙」張貼車後，鼓勵其他車輛以閃燈取代按喇叭，提醒聽障駕駛。圖／南投縣政府提供
南投縣政府設計「聽障者行車安全貼紙」張貼車後，鼓勵其他車輛以閃燈取代按喇叭，提醒聽障駕駛。圖／南投縣政府提供

南投縣 安全感 救護車

延伸閱讀

823罷免倒數！韓國瑜竹山陪同游顥掃街 轟民進黨「政治屠殺」

「TWICE攜手I’m donut？」推出限定聯名甜甜圈這三間門市買得到

暑假狂過頭？改裝車三千公尺高山燒胎 警力硬上山抓人

影／南投清潔隊員屢遭「暗算」 鮮血直流慘況曝…公所心疼出招

相關新聞

颱風接力生成？ 專家估準「玲玲」登陸日本九州 準「劍魚」對台影響曝

熱帶性低氣壓TD-15，有發展為輕度颱風的趨勢。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，TD-...

玲玲颱風今晚登陸日本九州 氣象署指關注另1熱帶系統周末外圍水氣影響

未來1周天氣大致上比較穩定，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，中午過後還是要留意午後雷陣雨，和昨天相比，要發生...

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

高鐵旅客量逐年攀升，車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題也頻傳，台灣高鐵董事長史哲指出，為維持、甚至提高服務品質，將...

影／台東28歲女子疲倦乏力未改善 醫曝：確診接吻病

台東1名28歲張姓女子因持續性低溫、疲倦乏力，去診所看診未改善，去大醫院檢查後確診為「EB病毒感染」，俗稱「接吻病」。台...

「不是故意不讓道！」南投聽障者貼紙上路 助聽障者安心開車

為照顧聽障者行車安全，南投縣政府印製「聽障者行車安全貼紙」，即日起開放符合資格者免費索取，透過貼紙提醒用路人發揮同理心，...

高鐵推寧靜車廂「講電話去玄關」 網讚早該做了：台鐵也需要

台灣高鐵明天起公告「寧靜車廂」措施，未來搭乘高鐵的乘客，如接聽電話需移動到列車玄關，經勸導不聽，最嚴重依旅客運送契約解除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。