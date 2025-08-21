「不是故意不讓道！」南投聽障者貼紙上路 助聽障者安心開車
為照顧聽障者行車安全，南投縣政府印製「聽障者行車安全貼紙」，即日起開放符合資格者免費索取，透過貼紙提醒用路人發揮同理心，體諒聽障者在道路可能面臨的困境，營造更友善的交通環境。
南投縣社會及勞動局統計，南投縣共有5235名聽障者，其中18歲至65歲有1052人。聽障者因聽覺受限，常無法即時察覺喇叭聲、鳴笛聲，導致在面對救護車或消防車等緊急狀況時，容易造成誤解，發生不必要的爭議與危險。
李姓聽障者說，以往騎車或開車時，最擔心突然出現救護車或後方車輛鳴笛催促，自己常常反應不及，還被誤會「故意擋路」，心裡壓力很大。他認為，這款貼紙至少能讓其他用路人一眼就明白情況，「希望大家能多一點耐心，對聽障朋友來說就是最大的安全感」。
「聽障者行車安全貼紙」採用反光與防水材質，設計上有「聽覺障礙」圖示，並加註「閃燈提醒」與「聽障者行車」字樣，可張貼於聽障者的車輛後方或安全帽背面。提醒其他駕駛人注意前車狀況，並以「閃燈代替喇叭」的方式示警，讓行車更安全。
另名聽障者也說，這個貼紙可以提醒其他駕駛「用閃燈提醒代替按喇叭」，不僅避免誤會，也能大大提升行車安全，「這不只是貼紙，更是一種尊重與理解」。
縣府表示，即日起聽障者可攜帶身心障礙證明（需註記聽覺障礙類），至南投縣第一、第二輔具資源中心、各鄉鎮市公所或縣府社會及勞動局身心障礙福利科免費領取貼紙。
這項服務不僅能減少交通誤解與事故，更呼應「身心障礙者權利公約」（CRPD）所強調的權益保障精神，讓聽障者能在行車過程中獲得更多體諒與安全感，打造更友善的社會環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言