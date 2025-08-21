彭明敏啟發島嶼的自由之路特展開幕 展覽至11/2

彭明敏文教基金會在彭明敏102歲冥誕之際，於二二八國家紀念館舉辦「啟發島嶼的自由之路—彭明敏的主張與行動」特展，展覽從即日起到11月2日止。現場並展出彭明敏1970年逃亡時所用的眼鏡、假鬍子、假髮、側背包。

彭明敏文教基金會今天舉行開幕記者會，說明特展內容。

特展分別為「拚死渡海來台的冒險者後代」、「從學霸到十大傑出青年」、「戳破神話提出台灣人民自救運動宣言」、「24小時全年無休的監控」、「刺激1970！驚險出逃全紀錄！」、「Success！成功了！ 」等10單元。現場並展出彭明敏1970年逃亡時所用的眼鏡、假鬍子、假髮、側背包等物。

主辦單位說，透過生命史敘事的策展引導，一層一層回望彭明敏由國民黨選定栽培為樣板的明日之星，一步一步走向領導台灣人民自救運動的歷程。

彭明敏文教基金會董事長楊黃美幸在記者會致詞表示，彭明敏的生平跨越3個世代，彭明敏認為台灣中國是兩個國家這是鐵一般的事實，也認為知識份子有義務為國家奉獻；她說，彭明敏有不屈不撓的精神、寧願犧牲自己為台灣前途的精神，她希望這精神能代代相傳，成為前進的力量。

日本台灣交流協會代表片山和之也出席記者會，並回顧彭明敏對台灣民主化的貢獻。他說，要向彭明敏以及所有為台灣民主化努力的人們，表達最崇高的敬意。

總統府副秘書長何志偉代表總統賴清德前來致意。何志偉說，這陣子很多公民活動，年輕人喊「自己的國家自己救」，這不就是台灣自救宣言的延伸版、進化版，彭明敏對台灣的影響不是100年、200年，而是永遠的影響；彭明敏的行動告訴大家，民主不是夢想，而是要實踐，這個特展不僅是紀念，更是啟發，希望大家來特展看一看。