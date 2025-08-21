高鐵推寧靜車廂「講電話去玄關」 網讚早該做了：台鐵也需要

台灣高鐵明天起公告「寧靜車廂」措施，未來搭乘高鐵的乘客，如接聽電話需移動到列車玄關，經勸導不聽，最嚴重依旅客運送契約解除契約。「寧靜車廂」措施引起討論，網友在「udn.com 聯合新聞網」臉書粉專表示，「這樣帶小孩的不就不能搭高鐵」、「直接屏蔽訊號不是更有效率嗎」、「太好啦！舉雙手雙腳支持」。

台灣高鐵董事長史哲說，乘客都希望高鐵維持、甚至提高服務品質，將效仿日本新幹線的作法，過去常講的「使用3C產品配戴耳機、講電話輕聲細語」等宣導，也將正式明訂在旅客運送契約中。未來將大力宣導乘客調低手機音量、克制交談聲量，使用3C產品看影片、聽音樂、玩遊戲等配戴耳機，「若要講電話，需移動到列車玄關」。

網友表示，「都已經在車廂裡，怎麼拒載」、「這時候你發現走道滿滿都是人」、「開放2個車廂是能講電話，是不是比較適合呢」、「很棒，就是要有這樣魄力」、「讚啦，還有看影片要帶耳機啦」、「很多時候想在車上睡一會，總是會遇上車廂內不是有人在放大聲量講電話，就是有沒完沒了的無聊談話，所以買了一個隔音的耳機」、「台鐵也需要」、「台鐵也是要一樣」、「很多因素應該無法辦到，除非是離峰時間」、「那是不是也要推一下孩子車廂」、「可是走道跟玄關都是乘客，走不出去」、「台灣最美的風景不外乎這些巨嬰」、「可以先嚴格落實自由座旅客不要出現在對號座車廂嗎」。

PTT八卦版網友也熱議，「公共場所保持安靜這不是常識嗎」、「突然覺得很可悲，這種事也要公告」、「不會修法罰錢喔？捷運吃東西都可以罰錢」、「直達車解除契約還是要送到站」、「早該做了！高鐵搞到台鐵化，各種低端沒公德心人種統統跑來搭」。

史哲表示，「寧靜車廂」措施明天公告，預告1個月後正式生效，9月啟用，但實施初期會有3個月的宣導期，宣導期間會從列車長與服勤員從勸導開始，並投入大量資源宣傳，讓所有乘客明顯知道這個規則，但這並不代表宣導期間可以在車廂大聲講電話，若違反規則，且屢勸不聽者，最嚴重仍會旅客運送契約解除運送。