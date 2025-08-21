因鬼滅熱意外爆紅！網友瘋朝聖「富岡義勇」消防 作家：會用水柱滅火
日本動畫片「劇場版『鬼滅之刃』無限城篇 第一章 猗窩座再襲」在台熱映，10天就創下4億元票房，出場角色的鬼殺隊「水柱」富岡義勇，更是討論焦點之一。Threads有網友表示，桃園市楊梅區有個義消分隊，「叫做富岡義勇消防隊，還會使用水柱滅火」。
網友大玩鬼滅哏，在富岡消防分隊的Google地圖狂洗5星好評，作家謝知橋也在臉書分享這個逗趣的「冷知識」。
不少網友到Google地圖的富岡消防分隊朝聖，留言寫下「猗窩座：很久沒遇過這麼強的水柱了」、「上次經過這裡看到富岡再跟不死川單挑」、「全台灣我只服富岡義勇桑」、「富岡義勇軍，火滅之呼吸」、「據說富岡這裡有一支義勇消防隊，擅使水柱，救人無數」。
謝知橋在臉書表示，義消的全名叫做義勇消防隊，桃園楊梅有個地方叫富岡，所以那邊的義消分隊叫做富岡義勇消防隊，「他們都會用水柱滅火」。
也有網友表示，「這隊名完全沒毛病」、「個個都是水柱」、「我就問哪個消防隊不是用水柱滅火」、「身為富岡人覺得驕傲」、「台東也有一個富岡義勇消防隊，也會用水柱滅火」、「義勇消防隊的制服剛好也是酒紅色的」、「所以他們開水的時候會喊呼吸名嗎」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言