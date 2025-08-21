玲玲颱風今晚登陸日本九州 氣象署指關注另1熱帶系統周末外圍水氣影響

未來1周天氣大致上比較穩定，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，中午過後還是要留意午後雷陣雨，和昨天相比，要發生大範圍的午後雷陣雨的機率降低。

目前台灣上空的雲量偏少，李孟軒表示，今天各地可見陽光，中午前後氣溫偏高一些。

李孟軒表示，目前在洋面上有兩個熱帶系統，一個位在日本西方海面的熱帶性低氣壓，已於今天上午8時增強為今年第12號颱風玲玲，預估未來走向大致上偏東往日本九州移動，預估今晚到明天凌晨就會登陸日本九州本島，強度在逐漸減弱，今天、明天前往日本九州的民眾要注意當地天氣和航班資訊。

另一個位在菲律賓東方海面的熱帶系統，李孟軒表示，目前由於結構相對鬆散，是一個低氣壓的情形，預估它未來移動方向比較朝西北，明天來到菲律賓的呂宋島上空，然後逐漸進入到南海。

李孟軒表示，菲東的熱帶系統未來移動方向朝西北西，往海南島到越南的方向移動。預估強度在進入南海之後有增強趨勢。路徑離台灣還是比較遠，所以相對地對台灣天氣沒有直接影響。不過，它進入南海之後，可能外圍水氣會帶一些上來，迎風面上可能花東和恆春半島帶來一些降雨的情形。

未來降雨趨勢，李孟軒表示，整體來說未來1周大致上比較穩定，中午過後有一些局部午後雷陣雨。昨天因為有高空冷心低壓在台灣上空，所以導致昨天午後雷陣雨範圍比較廣一些，而且劇烈、有些冰雹情形。預估今天要發生大範圍的午後雷陣雨機率比較低，還是要留意西半部地區和東半部山區，中午過後會有午後熱對流發展起來，山區可能有局部大雨發生機率，外出記得攜帶雨具備用。

明天的天氣更為穩定，李孟軒表示，所以午後雷陣雨的範圍會再縮小到剩下山區為主，其他的話像恆春半島還有些零星降雨情形。

李孟軒表示，周末一直到下周三，南邊會有水氣移上來；周末中南部和恆春半島可能會有局部短暫陣雨。下周一之後零星水氣會從南方上來，可能會擴展到花蓮地區，所以花東、恆春半島下周一也可能有短暫陣雨情形；雨量不會太多，中午過後西半部地區會有些局部雷陣雨發展。

由於天氣比較穩定，未來1周溫度上比較偏高。李孟軒表示，今天來說，整體高溫在32度以上，尤其西半部地區會比較偏高，其中在大台北地區、中南部比較內陸的地方，有機會出現局部36度以上的高溫。周六可能在大台北地區，甚至桃園，會有更高的溫度，大約36、37度左右的氣溫出現。