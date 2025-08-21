快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣高鐵將預告「寧靜車廂」措施！9月22日正式上線、違規將拒載

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵預計9月22日起實施「寧靜車廂」政策，並同步修改運送契約，旅客若需在車廂內使用手機通話，將須移至車廂玄關，觀看影片則需佩戴耳機。聯合報系資料照
台灣高鐵預計9月22日起實施「寧靜車廂」政策，並同步修改運送契約，旅客若需在車廂內使用手機通話，將須移至車廂玄關，觀看影片則需佩戴耳機。聯合報系資料照

大眾運輸車廂噪音問題困擾不少人，台灣高鐵預計9月22日起實施「寧靜車廂」政策，並同步修改運送契約，旅客若需在車廂內使用手機通話，將須移至車廂玄關，此規定是比照日本新幹線做法，觀看影片則需佩戴耳機。若不配合規定，將先由列車長或服勤員勸導，屢勸不聽者最嚴重可解除運送契約，請旅客下車，初期將有3個月勸導期。

高鐵董事長史哲接受專訪時表示，面對近期不管是運量暴增，或是車廂噪音問題，他都有切身感受到，畢竟在董事長身份之前他也是高鐵乘客，因此面對這些問題他也選擇在上任後就著手面對解決，在車廂噪音問題上，他提出「寧靜車廂」策略。

史哲說明，高鐵將透過修改與旅客的運送契約，明確規範3C產品及耳機等使用，雖過去也會呼籲旅客在列車上講電話輕聲細語，但仍發現有不少人會直接在車廂上講電話，對此，他將直接修訂運送契約，明訂手機通話必須到車廂玄關，並設定3個月勸導期，勸導期過後若屢勸不聽，最嚴重可解除運送契約。

針對該新制實施，史哲指出，「絕大多數國民都沒有問題，也不應該畏懼少數屢勸不聽的，採取比較嚴厲管制，就像大家不會接受高鐵輕放車廂內抽菸旅客。」

他也舉例，像是現在大多數人都會使用耳機看影片、聽音樂，避免吵到他人，但對於其他部分不遵守規定的人，應該要給予相對嚴厲的管制，就像大家不會接受高鐵輕放車廂內抽菸旅客。

台灣高鐵規劃將於8月22日公告，並在9月22日正式實施，初期將有3個月內以宣導勸導為主，不過史哲表示，3個月宣導期間，會透過列車長與服勤員從勸導開始，並投入資源讓旅客清楚了解新規定，但宣導期並不代表可以在車廂內通話，希望讓旅客了解需到車廂玄關通話等相關規定。

噪音 董事長

延伸閱讀

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

高鐵票價調漲？史哲指有「2前提、1必要」強調以價制量絕非考量

9月起3連假！高鐵首度18天疏運 推史上最低5折優惠分流離、尖峰人潮

自由座成服務品質殺手！高鐵祭「指定車次自由座」措施 最快明年上路

相關新聞

颱風接力生成？ 專家估準「玲玲」登陸日本九州 準「劍魚」對台影響曝

熱帶性低氣壓TD-15，有發展為輕度颱風的趨勢。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，TD-...

玲玲颱風今晚登陸日本九州 氣象署指關注另1熱帶系統周末外圍水氣影響

未來1周天氣大致上比較穩定，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，中午過後還是要留意午後雷陣雨，和昨天相比，要發生...

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

高鐵旅客量逐年攀升，車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題也頻傳，台灣高鐵董事長史哲指出，為維持、甚至提高服務品質，將...

影／罕見！蘭嶼出現「水龍捲」 像跳雙人舞

台灣這幾天天氣劇烈變化，台東縣蘭嶼外海昨下午4點多出現罕見雙「水龍捲」，不少民眾看了嘖嘖稱奇，直呼「氣象萬千」。台東氣象...

輕颱玲玲即將侵襲日本九州 粉專：很早之前就達到颱風等級

原位於日本九州西方海面的熱帶性低氣壓TD15，中央氣象署表示，已經於今天上午8時發展為輕度颱風，編號第12號「玲玲」，預...

雨中漫步的行李箱？她控訴行李遭「海運」 航空公司僅賠775元引眾怒

一名女網友近日在論壇Dcard上發文，痛心揭露自己託運行李的慘痛經歷，標題直指「血淚勸世：出國託運行李，千萬不要放貴重品！」。她表示，8月14日從加拿大返台途中，轉機香港後領取行李時，竟發現行李箱外部在漏水，打開後的景象更是令人傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。