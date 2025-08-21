聽新聞
台灣高鐵將預告「寧靜車廂」措施！9月22日正式上線、違規將拒載
大眾運輸車廂噪音問題困擾不少人，台灣高鐵預計9月22日起實施「寧靜車廂」政策，並同步修改運送契約，旅客若需在車廂內使用手機通話，將須移至車廂玄關，此規定是比照日本新幹線做法，觀看影片則需佩戴耳機。若不配合規定，將先由列車長或服勤員勸導，屢勸不聽者最嚴重可解除運送契約，請旅客下車，初期將有3個月勸導期。
高鐵董事長史哲接受專訪時表示，面對近期不管是運量暴增，或是車廂噪音問題，他都有切身感受到，畢竟在董事長身份之前他也是高鐵乘客，因此面對這些問題他也選擇在上任後就著手面對解決，在車廂噪音問題上，他提出「寧靜車廂」策略。
史哲說明，高鐵將透過修改與旅客的運送契約，明確規範3C產品及耳機等使用，雖過去也會呼籲旅客在列車上講電話輕聲細語，但仍發現有不少人會直接在車廂上講電話，對此，他將直接修訂運送契約，明訂手機通話必須到車廂玄關，並設定3個月勸導期，勸導期過後若屢勸不聽，最嚴重可解除運送契約。
針對該新制實施，史哲指出，「絕大多數國民都沒有問題，也不應該畏懼少數屢勸不聽的，採取比較嚴厲管制，就像大家不會接受高鐵輕放車廂內抽菸旅客。」
他也舉例，像是現在大多數人都會使用耳機看影片、聽音樂，避免吵到他人，但對於其他部分不遵守規定的人，應該要給予相對嚴厲的管制，就像大家不會接受高鐵輕放車廂內抽菸旅客。
台灣高鐵規劃將於8月22日公告，並在9月22日正式實施，初期將有3個月內以宣導勸導為主，不過史哲表示，3個月宣導期間，會透過列車長與服勤員從勸導開始，並投入資源讓旅客清楚了解新規定，但宣導期並不代表可以在車廂內通話，希望讓旅客了解需到車廂玄關通話等相關規定。
