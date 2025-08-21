嘉榮將引進鼻噴式感冒疫苗 兒少注射不再恐針
每逢秋冬流感來襲，家長最頭痛孩子對打針的哭鬧與恐懼，不少青少年也因懼怕注射而遲遲未接種。台中榮總嘉義醫院表示，全新「鼻噴式流感疫苗」僅需於左右鼻孔各噴一次，操作簡單、溫和便利，預計最快10月正式啟動接種，讓害怕打針的青少年及孩童，都能安心選擇無針的新防疫方式
今年由食藥署公告「鼻噴式流感疫苗」已取得食藥署核准藥證；嘉榮家醫部主任陳怡成表示，鼻噴式流感疫苗屬於活性減毒疫苗，透過鼻腔噴霧方式給藥，可在鼻黏膜形成局部免疫反應，猶如第一道防線，於病毒入侵初期即發揮保護效果，不同於傳統注射方式，鼻噴式疫苗的接種僅需於左右鼻孔各噴一次，操作簡單、溫和便利。
陳怡成表示，鼻噴式流感疫苗可預防涵蓋之A型及B型流感病毒感染，該疫苗在歐美等國已廣泛使用多年，在國外接種年齡為2至49歲；在台灣則核准施打年齡為2至17歲(不包括18歲以上人士)，對於害怕注射的孩童與青少年族群特別適合，有助提升接種意願與涵蓋率。
他提醒，並非所有人都適合施打，若是5歲以下有氣喘或呼吸喘鳴病史的孩童，正在接受阿斯匹靈或其他水楊酸藥物治療的患者，以及免疫功能缺陷者（如白血病、HIV感染、細胞免疫異常或正在使用免疫抑制療法者），還有對蛋白質成分嚴重過敏的族群，皆應避免接種，並諮詢專業醫師評估最合適的防護方式。
陳怡成呼籲民眾，無論選擇傳統針劑或鼻噴方式，最重要的是依照個人健康狀況並諮詢專業醫師，及早完成接種，以降低感染風險，不論形式如何，疫苗的目的都是守護自己與家人，讓即將到來的秋冬多一分安心與保障。
