快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

嘉榮將引進鼻噴式感冒疫苗 兒少注射不再恐針

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台中榮總嘉義醫院家醫部主任陳怡成表示，鼻噴式疫苗的接種僅需於左右鼻孔各噴一次，操作簡單、溫和便利。圖／台中榮總嘉義醫院提供
台中榮總嘉義醫院家醫部主任陳怡成表示，鼻噴式疫苗的接種僅需於左右鼻孔各噴一次，操作簡單、溫和便利。圖／台中榮總嘉義醫院提供

每逢秋冬流感來襲，家長最頭痛孩子對打針的哭鬧與恐懼，不少青少年也因懼怕注射而遲遲未接種。台中榮總嘉義醫院表示，全新「鼻噴式流感疫苗」僅需於左右鼻孔各噴一次，操作簡單、溫和便利，預計最快10月正式啟動接種，讓害怕打針的青少年及孩童，都能安心選擇無針的新防疫方式

今年由食藥署公告「鼻噴式流感疫苗」已取得食藥署核准藥證；嘉榮家醫部主任陳怡成表示，鼻噴式流感疫苗屬於活性減毒疫苗，透過鼻腔噴霧方式給藥，可在鼻黏膜形成局部免疫反應，猶如第一道防線，於病毒入侵初期即發揮保護效果，不同於傳統注射方式，鼻噴式疫苗的接種僅需於左右鼻孔各噴一次，操作簡單、溫和便利。

陳怡成表示，鼻噴式流感疫苗可預防涵蓋之A型及B型流感病毒感染，該疫苗在歐美等國已廣泛使用多年，在國外接種年齡為2至49歲；在台灣則核准施打年齡為2至17歲(不包括18歲以上人士)，對於害怕注射的孩童與青少年族群特別適合，有助提升接種意願與涵蓋率。

他提醒，並非所有人都適合施打，若是5歲以下有氣喘或呼吸喘鳴病史的孩童，正在接受阿斯匹靈或其他水楊酸藥物治療的患者，以及免疫功能缺陷者（如白血病、HIV感染、細胞免疫異常或正在使用免疫抑制療法者），還有對蛋白質成分嚴重過敏的族群，皆應避免接種，並諮詢專業醫師評估最合適的防護方式。

陳怡成呼籲民眾，無論選擇傳統針劑或鼻噴方式，最重要的是依照個人健康狀況並諮詢專業醫師，及早完成接種，以降低感染風險，不論形式如何，疫苗的目的都是守護自己與家人，讓即將到來的秋冬多一分安心與保障。

家醫部主任陳怡成表示，鼻噴式流感疫苗屬於活性減毒疫苗，透過鼻腔噴霧方式給藥，可在鼻黏膜形成局部免疫反應，猶如第一道防線，於病毒入侵初期即發揮保護效果。圖／台中榮總嘉義醫院提供
家醫部主任陳怡成表示，鼻噴式流感疫苗屬於活性減毒疫苗，透過鼻腔噴霧方式給藥，可在鼻黏膜形成局部免疫反應，猶如第一道防線，於病毒入侵初期即發揮保護效果。圖／台中榮總嘉義醫院提供

流感疫苗 流感病毒

延伸閱讀

不再是「打」疫苗 鼻噴式流感疫苗10月進自費市場 醫：增5成保護力

疫苗猶豫非新冠首見 防疫醫師：理解+同理比單純科學更重要

別把喉嚨不舒服、多痰當感冒！更年期女性要特別注意5種症狀

科學人／不用再怕打針了！未來用「牙線」就能接種疫苗

相關新聞

颱風接力生成？ 專家估準「玲玲」登陸日本九州 準「劍魚」對台影響曝

熱帶性低氣壓TD-15，有發展為輕度颱風的趨勢。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，TD-...

玲玲颱風今晚登陸日本九州 氣象署指關注另1熱帶系統周末外圍水氣影響

未來1周天氣大致上比較穩定，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，中午過後還是要留意午後雷陣雨，和昨天相比，要發生...

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

高鐵旅客量逐年攀升，車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題也頻傳，台灣高鐵董事長史哲指出，為維持、甚至提高服務品質，將...

影／罕見！蘭嶼出現「水龍捲」 像跳雙人舞

台灣這幾天天氣劇烈變化，台東縣蘭嶼外海昨下午4點多出現罕見雙「水龍捲」，不少民眾看了嘖嘖稱奇，直呼「氣象萬千」。台東氣象...

輕颱玲玲即將侵襲日本九州 粉專：很早之前就達到颱風等級

原位於日本九州西方海面的熱帶性低氣壓TD15，中央氣象署表示，已經於今天上午8時發展為輕度颱風，編號第12號「玲玲」，預...

雨中漫步的行李箱？她控訴行李遭「海運」 航空公司僅賠775元引眾怒

一名女網友近日在論壇Dcard上發文，痛心揭露自己託運行李的慘痛經歷，標題直指「血淚勸世：出國託運行李，千萬不要放貴重品！」。她表示，8月14日從加拿大返台途中，轉機香港後領取行李時，竟發現行李箱外部在漏水，打開後的景象更是令人傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。