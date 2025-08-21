9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

高鐵旅客量逐年攀升，車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題也頻傳，台灣高鐵董事長史哲指出，為維持、甚至提高服務品質，將效仿日本新幹線作法，8月22日公告「寧靜車廂」措施，預告1個月後，9月22日正式上路，未來乘客需接聽電話需移動到列車玄關，若勸導不聽，恐依旅客運送契約解除契約。

隨著搭乘高鐵乘客愈來愈多，在車廂內大聲、甚至擴音講電話、外放影音、遊戲聲效等干擾情況也增加，史哲表示，民眾搭乘高鐵維持秩序是台灣文明自傲之處，月台排隊動線等狀況也都比國外好很多。

車廂保持寧靜部分，史哲指出，乘客都希望高鐵維持、甚至提高服務品質，但為達到這點，也需要乘客的配合，將自身的自律展現出來，因此將效仿日本新幹線推動「寧靜車廂」，過去常講的「使用3C產品配戴耳機、講電話輕聲細語」等宣導，也將正式明訂在旅客運送契約中。

史哲說明，就像大家不能接受在車廂上抽菸等行為，現在也到了進入更自律的階段，未來將大力宣導乘客調低手機音量、克制交談聲量，使用3C產品看影片、聽音樂、玩遊戲等配戴耳機，另外，「若要講電話需移動到列車玄關」。

史哲表示，「寧靜車廂」措施將於8月22日公告，預告1個月後正式生效，9月起就開始啟用，但實施初期會有3個月的宣導期，宣導期間會從列車長與服勤員從勸導開始，並投入大量資源宣傳，讓所有乘客明顯知道這個規則，但這並不代表宣導期間可以在車廂大聲講電話，若違反規則，且屢勸不聽者，最嚴重仍會旅客運送契約解除運送。 高鐵將效仿日本新幹線作法，8月22日公告「寧靜車廂」措施，預告1個月後，9月22日正式上路，未來乘客需接聽電話需移動到列車玄關，若勸導不聽，恐依旅客運送契約解除契約。聯合報系資料照