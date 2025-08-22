格蘭利威『2025米其林指南』官方合作夥伴 以 「奢創18年」 詮釋餐酒新高度

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

單一麥芽蘇格蘭威士忌全球領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），持續以「獨獻台灣系列」與「奢創高年份系列」展現「創星台味 × 世界之最」的品牌理念，將世界頂級風味獻給台灣最具鑑賞力的品酩者。2024年，格蘭利威首度成為《台灣米其林指南》官方合作夥伴，攜手超過10位米其林星級餐廳的主廚，打造震撼全台的「創星台宴」餐酒饗宴。

2025年上半年，品牌更進一步集結來自北、中、南三位星級餐廳主廚首度同台，並完整呈獻旗下全系列原酒，帶給台灣品酩者前所未有的星級原酒感官體驗。

迎接《米其林指南》進入台灣第八年，米其林指南官方特別強調數字「8」所象徵的無限意義，呼應台灣飲食文化不斷融合與創新的精神，更探索料理在這片土地上的無限可能。本屆指南的摘星名單也首度涵蓋七大縣市，為全球饕客獻上一份完整的台灣料理風味地圖。格蘭利威亦承諾，將持續以品牌創新眼界，與《米其林指南》深入探索台灣風土，拓展品味疆界，在餐酒搭配中描繪屬於台灣的風味故事。

台灣首間三星餐廳「頤宮」攜手「格蘭利威18年」打造頂尖金獎饗宴

在2025年《米其林指南》頒獎典禮中，最受矚目的焦點之一，來自台灣首間米其林三星餐廳「頤宮 Le Palais」操刀的典禮料理。自2018年獲得三星評價以來，「頤宮」已成為《米其林指南》中無可取代的殿堂級代表。其背後關鍵人物——行政主廚陳偉強，深諳台灣在地食材應用，擅長依時令挑選最適合的原料，展現粵菜細膩風味，奠定「頤宮」在饕客心中的獨特地位。

今年的頒獎典禮中，陳偉強主廚延續對細節的極致講究，認為唯有風格契合、品質卓越的頂級威士忌，方能襯托料理的精緻工藝。作為與星級菜色相得益彰的絕佳搭配，「格蘭利威奢創高年份系列18年」成為2025《台灣米其林指南》發布典禮當日的首選用酒。「格蘭利威奢創高年份系列18年」由首席製酒師匠心打造，以三種不同橡木桶熟成：初次與二次填裝美國橡木桶帶來熱帶花果香氣，雪莉桶則賦予木質調性與辛香層次，細品更能感受到其中的香草與蜂蜜奶香，綿延無限韻味。 其卓越品質榮獲超過67面國際威士忌金獎的肯定，今年也再度於ISC國際烈酒競賽中獲得金牌榮耀，更深受眾多星級主廚青睞，成為高端料理搭配中不可或缺的一部分，打造餐飲藝術中的極致風味平衡。

在此次米其林指南典禮上，為了完美詮釋「格蘭利威奢創高年份系列18年」的獨特風味，陳偉強主廚特別設計了一道當日限量供應的品酩小點「水晶凍魚」，而其靈感來源於「奢創18年」中的香草奶油、花果香氣及木質調性，主廚以精湛料理技法結合經典與現代粵菜元素，讓清爽的鮮甜海味與「奢創18年」的圓潤口感互相輝映，交織出全新火花。同時，主廚發現除了搭配海鮮料理外，「奢創18年」的細膩風味與頤宮招牌甜品「炸豆腐奶」也是意外地十分契合。創新的餐酒搭配顛覆大眾對於威士忌搭餐的既定印象，打造專屬於台灣料理的全新體驗。

再攀風味巔峰 格蘭利威攜手米其林指南持續深化台灣餐酒文化

身為《台灣米其林指南》官方合作夥伴，格蘭利威持續透過創新視角，與《米其林指南》一同發掘台灣在地餐飲文化的深層價值。旗下「奢創高年份系列」珍選稀有橡木桶與創新桶藝技術，突破傳統高年份製酒框架，展現多層次的感官饗宴，與星級料理共同譜寫全新餐酒篇章。

以世界之最的金獎高度並駕齊驅世界級的飲食權威，格蘭利威將攜手《米其林指南》，持續探索台灣風味的多樣性與深度，為品味消費者帶來更豐富、創新的餐酒搭配體驗。此舉不僅回應市場對極致風味的追求，更以「創星台味」為核心，展現品牌對於在地文化與全球品酩視野的雙重承諾。

