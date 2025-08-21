活到百歲機率高10倍！研究揭「長壽村」生活習慣 不健身卻更健康

全球醫療資源逐漸進步，然而人類平均壽命並未大幅延長，英國雖擁有完善的醫療制度，仍在「健康老化」這項關鍵指標上落後。但在被稱為「藍色地帶」（Blue Zones）的地區，人們活到100歲的機率，卻比其他地區高出10倍。最新研究揭露，這些長壽村的居民並非依賴高端醫療或補品，而是靠「簡單自然的生活習慣」。

根據外媒「每日郵報」報導，「藍色地帶」包含日本沖繩、義大利撒丁島、希臘伊卡利亞島、哥斯大黎加尼科亞半島、美國加州洛馬琳達等地。雖地理環境不同，但當地人共同遵循被稱為「Power 9」的九大長壽習慣，包括均衡飲食、適度運動、重視家庭、節制進食、保持正向心態等，讓他們得以遠離慢性病，健康活過百歲。

飲食方面，藍色地帶居民普遍以植物性飲食為主，攝取大量蔬菜、豆類、堅果與全穀，肉類則少量食用，甚至一個月不超過五次。像是撒丁島居民就會攝取當地野菜「莧菜」與核桃，富含鈣、鎂與Omega-3，有助降低心血管疾病與腦部退化風險。更重要的是，他們遵循「八分飽」原則，適量進食防止肥胖。

運動習慣同樣關鍵。這些長壽區域的人不依賴健身房，而是在生活中自然融入身體活動，例如步行、耕作、家務等日常勞動。撒丁島的牧羊人每日步行超過5英里；加州的復臨信徒則以快走與規律作息著稱。他們不強求高強度運動，而是將身體活動化為生活的一部分。

家庭與社群連結也是長壽關鍵。藍色地帶的居民重視家庭，多代同堂與親密的社會連結，有助減少憂鬱、失智與老年孤單。研究顯示，祖孫同住的家庭，祖父母壽命較長；中老年維持社交關係，也能降低罹患失智症的風險達50%。

最後，長壽者幾乎都有明確的「人生目標」。不論是沖繩的「生き甲斐（Ikigai）」或尼科亞的「Plan de vida」，都有著「每天起床的理由」。這份生活動力能有效減緩老化、降低壓力與慢性發炎，是延年益壽的重要心理因素。長壽，或許不是奇蹟，而是從生活中的每個小習慣累積而來。