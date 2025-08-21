輕颱玲玲即將侵襲日本九州 粉專：很早之前就達到颱風等級

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
輕度颱風玲玲的路徑潛勢預報。圖／取自日本氣象廳網站
原位於日本九州西方海面的熱帶性低氣壓TD15，中央氣象署表示，已經於今天上午8時發展為輕度颱風，編號第12號「玲玲」，預測未來向東朝日本九州移動，對台灣無直接影響。

玲玲颱風朝日本九州移動並減弱，對台灣天氣無直接影響。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，玲玲颱風就在九州旁邊升格，馬上就要侵襲九州，對台灣沒有影響。

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然是突然升格，從過去一天的觀測數據及資料來說，玲玲應該很早之前，就達到颱風等級了，「這會兒才升格，可能算是日本氣象廳的Miss」。

氣象粉專「觀氣象看天氣」也表示，日本氣象廳終於在早上8時升格輕度颱風玲玲，今明兩天前往九州，務必注意天氣變化。

輕度颱風玲玲的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
日本 玲玲颱風

