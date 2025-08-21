颱風接力生成？ 專家估準「玲玲」登陸日本九州 準「劍魚」對台影響曝

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD-15預估明晨之前就會登陸九州南部。位於菲律賓東方的擾動明後兩天逐漸通過菲律賓進入南海並且繼續西進，周日靠近海南島，靠近海南島時預估會來到熱帶性低氣壓或輕度颱風等級。圖／取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓TD-15，有發展為輕度颱風的趨勢。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，TD-15靠近日本九州後，又重新增強起來，日本氣象廳應該有機會將它升格為今年第12號颱風玲玲。不過，預估明晨之前就會登陸九州南部，之後穿越九州南部然後逐漸減弱消散，跟台灣的天氣無關，提醒今晚到明天要前往九州南部的民眾特別注意。

吳聖宇表示，前幾天影響台灣的高空冷心低壓，已經逐漸向西往福建省方向移動，離開台灣上空。昨天經過台灣上方的時候午後雷雨的發展也最為劇烈，不少地方都有大雷雨的現象發生。

今天隨著高空冷心低壓離開，太平洋高壓西伸增強，吳聖宇表示，午後雷雨的發展將較為減少，發生大雷雨的機會較為降低，降雨範圍也會往山區縮減，但還是要提醒大家午後外出注意天氣變化。另一點要注意的就是溫度仍然很高，大台北、西半部有局部36至38度高溫發生機會，防曬防中暑的準備不可少。

明天起到周末太平洋高壓持續增強，吳聖宇表示，台灣附近的風向為偏東到東南風，持續維持夏季型的午後雷雨天氣型態。明後天午後雷雨較少，降雨範圍集中在山區為主，前往山區活動要留意，平地的天氣則是較為穩定，可能大多數地方一整天的天氣都不錯，降雨的機會較低，花東地區、恆春半島有迎風面的局部短暫陣雨機會。

吳聖宇表示，周日因為南邊有熱帶擾動來到南海並且增強，外圍東南風帶來的水氣增多，除了花東、恆春半島仍有迎風面降雨外，午後雷雨的發展會較為增多，有機會從山區往平地延伸，午後外出要注意一下天氣的變化。溫度持續偏高，大台北、西半部有局部36至38度高溫發生機會。

有熱帶擾動會進入南海，吳聖宇表示，目前這個東風波擾動位於菲律賓東方，明後兩天逐漸通過菲律賓進入南海並且繼續西進，周日靠近海南島，這個擾動進入南海後將會接上西南季風並且增強發展，靠近海南島時預估會來到熱帶性低氣壓或輕度颱風等級，對台灣沒有直接影響。若成颱將是「劍魚」颱風。

但是他說，周日可能讓台灣附近水氣較為增多，降雨機會也提高一些，下周一之後這個系統繼續往越南移動，台灣附近的水氣又會再減少下來。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

