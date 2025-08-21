颱風接力生成？ 專家估準「玲玲」登陸日本九州 準「劍魚」對台影響曝

熱帶性低氣壓TD-15，有發展為輕度颱風的趨勢。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，TD-15靠近日本九州後，又重新增強起來，日本氣象廳應該有機會將它升格為今年第12號颱風玲玲。不過，預估明晨之前就會登陸九州南部，之後穿越九州南部然後逐漸減弱消散，跟台灣的天氣無關，提醒今晚到明天要前往九州南部的民眾特別注意。

吳聖宇表示，前幾天影響台灣的高空冷心低壓，已經逐漸向西往福建省方向移動，離開台灣上空。昨天經過台灣上方的時候午後雷雨的發展也最為劇烈，不少地方都有大雷雨的現象發生。

今天隨著高空冷心低壓離開，太平洋高壓西伸增強，吳聖宇表示，午後雷雨的發展將較為減少，發生大雷雨的機會較為降低，降雨範圍也會往山區縮減，但還是要提醒大家午後外出注意天氣變化。另一點要注意的就是溫度仍然很高，大台北、西半部有局部36至38度高溫發生機會，防曬防中暑的準備不可少。

明天起到周末太平洋高壓持續增強，吳聖宇表示，台灣附近的風向為偏東到東南風，持續維持夏季型的午後雷雨天氣型態。明後天午後雷雨較少，降雨範圍集中在山區為主，前往山區活動要留意，平地的天氣則是較為穩定，可能大多數地方一整天的天氣都不錯，降雨的機會較低，花東地區、恆春半島有迎風面的局部短暫陣雨機會。

吳聖宇表示，周日因為南邊有熱帶擾動來到南海並且增強，外圍東南風帶來的水氣增多，除了花東、恆春半島仍有迎風面降雨外，午後雷雨的發展會較為增多，有機會從山區往平地延伸，午後外出要注意一下天氣的變化。溫度持續偏高，大台北、西半部有局部36至38度高溫發生機會。

有熱帶擾動會進入南海，吳聖宇表示，目前這個東風波擾動位於菲律賓東方，明後兩天逐漸通過菲律賓進入南海並且繼續西進，周日靠近海南島，這個擾動進入南海後將會接上西南季風並且增強發展，靠近海南島時預估會來到熱帶性低氣壓或輕度颱風等級，對台灣沒有直接影響。若成颱將是「劍魚」颱風。

但是他說，周日可能讓台灣附近水氣較為增多，降雨機會也提高一些，下周一之後這個系統繼續往越南移動，台灣附近的水氣又會再減少下來。