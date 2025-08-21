雨中漫步的行李箱？她控訴行李遭「海運」 航空公司僅賠775元引眾怒

一名女網友近日在論壇Dcard上發文，痛心揭露自己託運行李的慘痛經歷，標題直指「血淚勸世：出國託運行李，千萬不要放貴重品！」。她表示，8月14日從加拿大返台途中，轉機香港後領取行李時，竟發現行李箱外部在漏水，打開後的景象更是令人傻眼。

該名網友表示，打開行李箱後，她驚愕地看到箱內所有物品全數浸水，衣物濕透不說，價值10萬元的精品麂皮包也遭殃，完全無法挽救。此外，原本準備送人的伴手禮也因全濕而報廢。她心痛不已，直言「所有心血都毀了」。

更令她感到憤怒的是，行李箱外觀並無破損跡象。推測可能是行李在運送過程中被長時間放置於雨中，導致箱內物品全部受損。然而，她向航空公司反映後，對方僅願意賠償港幣200元(約775元台幣)。她質疑：「200元能做什麼？乾洗費都不夠！」這樣的處理方式讓她感到被敷衍，痛批航空公司完全不重視消費者的損失。

此事件曝光後，許多網友紛紛留言表示同情與憤慨。有人直呼「哪家航空公司講出來」、「這是掉到海裡嗎」；也有人建議「精品、貴重電子產品建議都帶個可摺疊的手提袋或者登機箱，預留空間通通裝進去不要託運」。更有網友分享自身經歷：「我去年從加拿大回來也是這樣，根本無法送禮」。

此外，有網友提醒若有投保「不便險」，可以申請「行李損失」賠償，並建議保留所有購買收據與單據，以利理賠審核。但也有人質疑：「硬殼的居然能濕成這樣⋯真的不是掉進海裡嗎？」