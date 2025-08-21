病患家屬硬塞水果盒「偷渡」紅包 台大名醫大驚失色3步驟自保

台大婦產科名醫施景中昨(20)日晚間在臉書曝光一起「水果禮盒」的意外事件，他表示原本拒絕孕婦母親的水果禮盒，但被硬塞後還是收下了，豈料在回家時竟發現禮盒內偷藏了一個紅包，讓他頓時大驚失色，也立即聯繫對方自清。

施景中說，前日診間，一名孕婦病患的母親提來一盒水果，他原本拒絕了，但最後還是被硬塞成功。未料在帶回家後，打算將水果冰進冰箱時，一打開禮盒大驚失色，因為裡頭居然偷藏了一個紅包。

施景中為了自清，當下先立刻傳簡訊給病人，向對方說明這樣的行為很不恰當，只會帶給醫護困擾，再表示下次門診回診時一定奉還給她，最後並留下簡訊擷圖為證。施景中並補充，若病患說是要送給醫師「個人」，那他們就可以說謝謝，然後大方收下，不用害怕到像看到毒蛇猛獸。

網友見文則驚呼：「都2025年了，這個時代還有家屬如此老派」、「真的，我也覺得不可思議」；也有人覺得，家屬做出這樣偷塞紅包的行為，可能非但沒感謝到醫師，還可能侮辱到施醫師，認為若是有心人故意惡整，這個動作就可以讓施醫師解釋不清了，可能害了施醫師。