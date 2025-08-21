快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

病患家屬硬塞水果盒「偷渡」紅包 台大名醫大驚失色3步驟自保

聯合新聞網／ 綜合報導
施景中被病患家屬硬塞一盒偷藏紅包的水果禮盒，讓他大驚失色。 示意圖／AI生成
施景中被病患家屬硬塞一盒偷藏紅包的水果禮盒，讓他大驚失色。 示意圖／AI生成

台大婦產科名醫施景中昨(20)日晚間在臉書曝光一起「水果禮盒」的意外事件，他表示原本拒絕孕婦母親的水果禮盒，但被硬塞後還是收下了，豈料在回家時竟發現禮盒內偷藏了一個紅包，讓他頓時大驚失色，也立即聯繫對方自清。

施景中說，前日診間，一名孕婦病患的母親提來一盒水果，他原本拒絕了，但最後還是被硬塞成功。未料在帶回家後，打算將水果冰進冰箱時，一打開禮盒大驚失色，因為裡頭居然偷藏了一個紅包。

施景中為了自清，當下先立刻傳簡訊給病人，向對方說明這樣的行為很不恰當，只會帶給醫護困擾，再表示下次門診回診時一定奉還給她，最後並留下簡訊擷圖為證。施景中並補充，若病患說是要送給醫師「個人」，那他們就可以說謝謝，然後大方收下，不用害怕到像看到毒蛇猛獸。

網友見文則驚呼：「都2025年了，這個時代還有家屬如此老派」、「真的，我也覺得不可思議」；也有人覺得，家屬做出這樣偷塞紅包的行為，可能非但沒感謝到醫師，還可能侮辱到施醫師，認為若是有心人故意惡整，這個動作就可以讓施醫師解釋不清了，可能害了施醫師。

紅包 施景中 台大醫院

延伸閱讀

手機螢幕裂開…婦掛急診檢查「身體有無碎片」 醫傻眼：又沒傷口

9大菜類易農藥殘留！營養師傳授清洗5絕招：很多人忽略第1步

影片嘲諷唐氏症、同志 JINS台灣團隊道歉了：未經審核誤上架

西瓜不只消暑！紅肉、黃肉各有益處 營養師叮嚀3族群留意吃法

相關新聞

颱風接力生成？ 專家估準「玲玲」登陸日本九州 準「劍魚」對台影響曝

熱帶性低氣壓TD-15，有發展為輕度颱風的趨勢。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，TD-...

玲玲颱風今晚登陸日本九州 氣象署指關注另1熱帶系統周末外圍水氣影響

未來1周天氣大致上比較穩定，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，中午過後還是要留意午後雷陣雨，和昨天相比，要發生...

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

高鐵旅客量逐年攀升，車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題也頻傳，台灣高鐵董事長史哲指出，為維持、甚至提高服務品質，將...

影／罕見！蘭嶼出現「水龍捲」 像跳雙人舞

台灣這幾天天氣劇烈變化，台東縣蘭嶼外海昨下午4點多出現罕見雙「水龍捲」，不少民眾看了嘖嘖稱奇，直呼「氣象萬千」。台東氣象...

輕颱玲玲即將侵襲日本九州 粉專：很早之前就達到颱風等級

原位於日本九州西方海面的熱帶性低氣壓TD15，中央氣象署表示，已經於今天上午8時發展為輕度颱風，編號第12號「玲玲」，預...

雨中漫步的行李箱？她控訴行李遭「海運」 航空公司僅賠775元引眾怒

一名女網友近日在論壇Dcard上發文，痛心揭露自己託運行李的慘痛經歷，標題直指「血淚勸世：出國託運行李，千萬不要放貴重品！」。她表示，8月14日從加拿大返台途中，轉機香港後領取行李時，竟發現行李箱外部在漏水，打開後的景象更是令人傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。