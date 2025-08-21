「舒張壓」數值見紅別再當小事！醫：恐是血管硬化警訊

一位年約40多歲的男性，近期收到健檢報告結果，舒張壓出現紅字，首次看見舒張壓見紅，他並不以為意，但他的同事警告千萬別輕忽，同事的爸爸過去長期忽視舒張壓數值，後續因動脈硬化導致心肌梗塞過世；新光醫院心臟血管內科主治醫師洪惠風表示，收縮壓跟舒張壓的數值同等重要，舒張壓出現紅字，背後可能隱藏動脈硬化的風險。

據台灣高血壓學會指引，血壓應維持在收縮壓120毫米汞柱（mmHg）以下、舒張壓應小於80毫米汞柱（mmHg），數值若超過就屬於高血壓患者。

洪惠風表示，收縮壓是指心臟收縮時，血液對血管璧產生的壓力、舒張壓是指心臟舒張時，血液回彈時，對血管璧產生的壓力；兩者所產生的數值異常，背後代表不同的疾病，收縮壓比較高，背後代表的是心臟本身的功能，可能出現異常，如心臟衰竭等；舒張壓超標，背後可能是動脈血管硬化，血液打出去後，馬上回彈產生壓力，表示血管不像過去一樣具有彈性。

洪惠風表示，千萬別誤信坊間流傳收縮壓的數值，比舒張壓重要，無論是收縮壓還是舒張壓，兩者數值都很重要，各自代表不同的心血管問題。

2025年美國高血壓指引於8月14日出爐，正常血壓定義為120／80mmHg，如果血壓為130到139／80到89mmHg，就屬於第一期高血壓，第二期高血壓為收縮壓大於等於140mmHg、舒張壓大於等於90mmHg。

洪惠風說，美國的高血壓指引認定血壓達到130／80就屬於第一期高血壓，台灣則認為收縮壓在120到140mmHg間、舒張壓在80到90mmHg間，才屬於第一期高血壓，他認為，收縮壓如果介於120到130mmHg，就應該注意就醫，而舒張壓則是超過80以上就應檢查。

洪惠風說，東方人比西方人更容易中風，而中風與血壓的關係非常大，台灣人應更注意血壓的高低，千萬別等待每三年或五年一次的公司健康檢查，才注意自己的血壓，平時就應該監測，他甚至建議，20歲以後，每個人就得開始關注自己的血壓。

除了要關注血壓，也要懂得量對血壓，洪惠風說，如果血壓要量得準，得先找出自己的「中央血壓手」。普遍來說，血壓計若可以直接量測心臟血壓是最準確的，但坊間都是靠量手臂得知血壓數值，而每個人的左右手血管結構都不同，如果右手的血管比左手彎曲，右手的血壓就會比左手低，而最接近中央血壓的手，應該要選兩隻手中「血壓最高」的那隻手，量測出來的結果為主，因為不受彎曲的血管阻撓，血壓直達手部，能被妥適量測。

洪惠風說，找出自己的中央血壓手，不需要一次定生死，建議可採取「七戰四勝」的方式，同一天同一時間，量完左右再量右手，連續量兩到三次，隔一天再採取同一方式量測，完成七戰後，選出四勝的最高血壓的手，就可以將這隻手當作「中央血壓手」，未來量測血壓，都以該隻手為主。

國健署建議，如果血壓範圍介於120/80到140/90 mmHg，就屬於高血壓前期，後續極可能發展為高血壓，應養成每天量血壓，同步改善生活型態，而量血壓前，建議先休息5分鐘，保持心情平靜，不交談、不憋尿、不翹腳、壓脈帶不低於心臟、挽袖、腰部挺直、腳底自然垂放，量測血壓後應做紀錄，一旦血壓超過140/90mmHg，就應與醫師討論如何追蹤及是否治療。