快訊

懶人包／Pixel 10系列首發優惠！Google商店購機最高省1萬4 價格、折扣清單一次看

Pixel 10系列結合台積電晶片帶動手機升級！9大AI應用功能一次看

粉底液錯了嗎？國際政壇上的「厭女情結」怎回事

聽新聞
0:00 / 0:00

「舒張壓」數值見紅別再當小事！醫：恐是血管硬化警訊

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
新光醫院心臟血管內科主治醫師洪惠風表示，收縮壓跟舒張壓的數值同等重要，舒張壓出現紅字，背後可能隱藏動脈硬化的風險。圖／123RF
新光醫院心臟血管內科主治醫師洪惠風表示，收縮壓跟舒張壓的數值同等重要，舒張壓出現紅字，背後可能隱藏動脈硬化的風險。圖／123RF

一位年約40多歲的男性，近期收到健檢報告結果，舒張壓出現紅字，首次看見舒張壓見紅，他並不以為意，但他的同事警告千萬別輕忽，同事的爸爸過去長期忽視舒張壓數值，後續因動脈硬化導致心肌梗塞過世；新光醫院心臟血管內科主治醫師洪惠風表示，收縮壓跟舒張壓的數值同等重要，舒張壓出現紅字，背後可能隱藏動脈硬化的風險。

據台灣高血壓學會指引，血壓應維持在收縮壓120毫米汞柱（mmHg）以下、舒張壓應小於80毫米汞柱（mmHg），數值若超過就屬於高血壓患者。

洪惠風表示，收縮壓是指心臟收縮時，血液對血管璧產生的壓力、舒張壓是指心臟舒張時，血液回彈時，對血管璧產生的壓力；兩者所產生的數值異常，背後代表不同的疾病，收縮壓比較高，背後代表的是心臟本身的功能，可能出現異常，如心臟衰竭等；舒張壓超標，背後可能是動脈血管硬化，血液打出去後，馬上回彈產生壓力，表示血管不像過去一樣具有彈性。

洪惠風表示，千萬別誤信坊間流傳收縮壓的數值，比舒張壓重要，無論是收縮壓還是舒張壓，兩者數值都很重要，各自代表不同的心血管問題。

2025年美國高血壓指引於8月14日出爐，正常血壓定義為120／80mmHg，如果血壓為130到139／80到89mmHg，就屬於第一期高血壓，第二期高血壓為收縮壓大於等於140mmHg、舒張壓大於等於90mmHg。

洪惠風說，美國的高血壓指引認定血壓達到130／80就屬於第一期高血壓，台灣則認為收縮壓在120到140mmHg間、舒張壓在80到90mmHg間，才屬於第一期高血壓，他認為，收縮壓如果介於120到130mmHg，就應該注意就醫，而舒張壓則是超過80以上就應檢查。

洪惠風說，東方人比西方人更容易中風，而中風與血壓的關係非常大，台灣人應更注意血壓的高低，千萬別等待每三年或五年一次的公司健康檢查，才注意自己的血壓，平時就應該監測，他甚至建議，20歲以後，每個人就得開始關注自己的血壓。

除了要關注血壓，也要懂得量對血壓，洪惠風說，如果血壓要量得準，得先找出自己的「中央血壓手」。普遍來說，血壓計若可以直接量測心臟血壓是最準確的，但坊間都是靠量手臂得知血壓數值，而每個人的左右手血管結構都不同，如果右手的血管比左手彎曲，右手的血壓就會比左手低，而最接近中央血壓的手，應該要選兩隻手中「血壓最高」的那隻手，量測出來的結果為主，因為不受彎曲的血管阻撓，血壓直達手部，能被妥適量測。

洪惠風說，找出自己的中央血壓手，不需要一次定生死，建議可採取「七戰四勝」的方式，同一天同一時間，量完左右再量右手，連續量兩到三次，隔一天再採取同一方式量測，完成七戰後，選出四勝的最高血壓的手，就可以將這隻手當作「中央血壓手」，未來量測血壓，都以該隻手為主。

國健署建議，如果血壓範圍介於120/80到140/90 mmHg，就屬於高血壓前期，後續極可能發展為高血壓，應養成每天量血壓，同步改善生活型態，而量血壓前，建議先休息5分鐘，保持心情平靜，不交談、不憋尿、不翹腳、壓脈帶不低於心臟、挽袖、腰部挺直、腳底自然垂放，量測血壓後應做紀錄，一旦血壓超過140/90mmHg，就應與醫師討論如何追蹤及是否治療。

醫師 壓力 高血壓

延伸閱讀

湯別亂喝！女常喝1款湯腦出血亡 醫生警告多重風險：恐致癌

心臟病不是突然發生 你該知道從日常生活開始的4大關鍵行動

番薯低熱量高營養 專家教你如何吃避免澱粉影響血壓高低

逆轉脂肪肝！高中生兒曾胖到110公斤 譚敦慈揭3招：瘦40公斤不復胖

相關新聞

颱風接力生成？ 專家估準「玲玲」登陸日本九州 準「劍魚」對台影響曝

熱帶性低氣壓TD-15，有發展為輕度颱風的趨勢。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，TD-...

今午後降雨熱區轉移 最快周末颱風可能生成對台影響曝

昨天午後各地局部有大雷雨發生，玉山東峰更有2名登山客遭雷擊受傷。天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，昨天高空冷心低壓位於台...

午後強對流防大雷雨 吳德榮：明起酷熱飆38度極端高溫

今天各地仍以晴時多雲為主，天氣悶熱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表...

高溫酷熱「台北市」飆36度高溫 周六起南方低壓活躍水氣再增

天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，加強注意。台中市、彰化縣、台...

病患家屬硬塞水果盒「偷渡」紅包 台大名醫大驚失色3步驟自保

台大婦產科名醫施景中昨(20)日晚間在臉書曝光一起「水果禮盒」的意外事件，他表示原本拒絕孕婦母親的水果禮盒，但被硬塞後還是收下了，豈料在回家時竟發現禮盒內偷藏了一個紅包，讓他頓時大驚失色，也立即這樣做自清。

龍樹諒預言害慘日本觀光？ 林氏璧：創史上7月新高、香港遊客衰退明顯

日本漫畫家龍樹諒的末日預言衝擊日本觀光？日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，經查日本政府觀光局（JNTO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。