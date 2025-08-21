高溫悶熱午後雨 賈新興：熱帶系統發展中 下周不排除登陸越南

近期仍是太平洋高壓偏強，高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，周六至周在呂宋島西側至南海一帶，有熱帶系統的發展，預估其朝海南島的方向移動，目前研判下周一至下周二有登陸越南河內一帶的機率，前往旅遊的民眾要注意天氣影響。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後山區有零星短暫陣雨，高屏亦有零星短暫陣雨。周六，台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後新竹以南山區及高屏有零星短暫陣雨。周日，嘉義以南有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。下周一，鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後苗栗以南有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周二，午後苗栗以南及花東有零星短暫陣雨。下周三，台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後新竹以南及花東有零星短暫雨。下周四，午後新竹以南有局部短暫陣雨。下周五，午後山區及高屏有零星短暫陣雨。下周六，午後桃園以南有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。