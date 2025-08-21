湯別亂喝！女常喝1款湯腦出血亡 醫生警告多重風險：恐致癌

快訊

香港01／ 撰文／布萊恩
煲湯示意圖。圖／ingimage
不少人愛喝煲湯，認為美味之餘更是滋補養生，但原來喝煲湯要適可而止。大陸1名47歲女子突然感到頭痛、脹痛劇烈難忍，並有多次嘔吐，到醫院求診，證實是腦出血中風，經搶救後不治。醫生指出，女子本身患有高血壓，警告高血壓患者要少喝煲湯，以免出現高血壓腦出血，而長時間加熱的湯更會有普林物質，甚至增加患癌風險。

女子常喝煲湯 腦出血中風亡

喝湯要適可而止。大陸有醫生分享病例，1名47歲女子於某日凌晨突然出現頭痛、脹痛劇烈難忍，並有頭暈、惡心，嘔吐多次，站立不穩，持續2小時，休息後未有好轉，其家屬將她送院治療，證實女子「小腦出血」，經數小時搶救最終回天乏術。

醫生表示，女子事發當天無明顯誘因突然發病，而她本身有高血壓，沒有定時服用降血壓藥，且特別喜歡喝「煲湯」。醫生警告要少喝「煲湯」，以免出現高血壓腦出血，「高血壓腦出血太危險了，要少喝煲湯，要注意血壓控制」。

醫生：或致心血管疾病及傷腎

醫生解釋，煲湯通常由肉、菜等食材熬煮而成，高脂肪、高熱量和高膽固醇等成份可能增加「動脈粥狀硬化」和「動脈粥狀斑塊」形成風險，更可能導致血管狹窄、高血壓病、冠心病、腦血管病等心血管疾病，故高血壓者應避免長期大量喝煲湯。

醫生又說，煲湯中的普林物質、脂肪、膽固醇在長時間加熱後會溶於湯中，如果攝入過多，可引起高尿酸血症、痛風、血液黏稠，增加腎臟代謝負擔。

或增乳癌復發風險

喝煲湯除了增加患心血管疾病，更可能有患癌風險？香港乳癌基金會主席霍何綺華曾撰文指出，「煲湯健康風險對乳癌康復者來說也不容忽視」。她解釋，乳癌康復者要減低復發風險，就要抑制體內「雌激素」增長；「雌激素」多儲存於動物脂肪組織中，而煲湯在烹調過程中除了釋出普林，也會與大量由食材而來的脂肪混和，增加湯水中脂肪含量，提醒「為了進補而天天飲用煲湯，也可能令姐妹們不知不覺喝下大量肉類脂肪，不可不察！」。

霍何綺華另引述香港乳癌資料庫列出「十大乳癌高危因素」，其中飲食含豐富肉類、乳類製品位列第6，重申「煲湯」不宜飲用過多，建議用滾湯代替。

文章授權轉載自《香港01》

脂肪 乳癌 中風 頭痛 高血壓 膽固醇 心血管疾病

