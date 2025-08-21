快訊

今午後降雨熱區轉移 最快周末颱風可能生成對台影響曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
午後降雨區往近中央山脈、山脈以東地區及大台北地區移動，發生雷雨時仍有較大雨勢出現，要多注意午後的天氣變化。本報資料照片
午後降雨區往近中央山脈、山脈以東地區及大台北地區移動，發生雷雨時仍有較大雨勢出現，要多注意午後的天氣變化。本報資料照片

昨天午後各地局部有大雷雨發生，玉山東峰更有2名登山客遭雷擊受傷。天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，昨天高空冷心低壓位於台灣上空，大氣不穩定度高；今天冷心低壓逐漸移動至福建廣東一帶，各地上午為晴或多雲時晴天氣，午後受熱力作用，局部有陣雨或雷雨。午後降雨區往近中央山脈、山脈以東地區及大台北地區移動，發生雷雨時仍有較大雨勢出現，要多注意午後的天氣變化。

溫度方面，他說，今天中午時段各地高溫仍明顯，大台北地區有36度以上高溫，西半部內陸地區也有35度左右高溫。

薛皓天表示，明天受太平洋高壓邊緣東南到偏東風影響，另外菲東外海的熱帶擾動90W逐漸通過呂宋島，對台灣無影響。上午大致為晴時多雲天氣，午後受熱力作用，西半部近山地區及東半部局部仍有雷陣雨，但降雨有再減少趨勢。中午時段大台北及西半部局部地區受偏東風沉降作用，持續有36度左右高溫機會。

周末兩天台灣附近的環境風場維持東南到偏東風環境，各地天氣大致穩定晴朗，薛皓天表示，午後熱對流發展帶來陣雨或雷雨，不過降雨範圍將較侷限山區，平地雲量會增多，局部仍有短暫陣雨機會。

薛皓天表示，因90W移動至南海並逐漸發展且有增強為颱風機會，不過不影響台灣，但將間接導致南方移入的水氣增多，在迎風面的台東及恆春半島將轉為多雲局部有短暫陣雨天氣。周末前往東南部則要留意天氣變化可能。

溫度方面，周末持續受東風沉降作用影響，大台北地區及西半部內陸地區局部仍有36度左右高溫，其餘各地天氣仍感受炎熱，外出要補充水分，防曬、防中暑。

下周太平洋高壓勢力有稍減弱，薛皓天表示，但環境大致維持偏東風，迎風面東北角至恆春半島水氣偏多，大致為多雲有零星短暫雨天氣，局部偶有陽光露臉機會，其餘各地為晴或多雲時晴天氣。午後受熱力作用，山區及西半部有短暫陣雨或雷雨，大台北地區受東風沉降作用較不易有午後雷雨發生，降雨會集中於山區，平地中午時段持續有36度左右高溫機會。

薛皓天表示，隨著周末90W通過呂宋島，在南海發展、增強往越南方向移動並影響後，至8月底前季風低壓槽仍位在南海，整個太平洋面大致要到8月底才有較明顯熱帶擾動發展，且路徑仍有很大變數，這期間維持夏季天氣型態，氣溫炎熱，補充水分，避免中暑、熱衰竭。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

