龍樹諒預言害慘日本觀光？ 林氏璧：創史上7月新高、香港遊客衰退明顯

日本漫畫家龍樹諒的末日預言衝擊日本觀光？日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，經查日本政府觀光局（JNTO）8月20日公布的最新訪日遊客數據，2025年7月訪日外國人343萬創史上7月新高，其中，台灣60萬人訪日則是創下史上單月新高。

林氏璧表示，2025年7月訪日遊客人數達到343萬7000人，比去年同期增加4.4%，創下7月的歷史新高。主要市場的台灣更是突破60萬人，比今年1月的59萬人更多，更新了單月最高紀錄。而美國、法國、印尼等15個市場都創下了7月最高紀錄。

7月訪日遊客人數前5名為：中國97萬4500人（較去年增加25.5%），韓國67萬8600人（減少10.4%），台灣60萬4200人（增加5.7%），美國27萬7100人（增加10.3%），香港17萬6000人（減少36.9%）。林氏璧表示，報告中對香港還有韓國市場的分析，直接寫說由於日本會發生地震的情報在社交媒體等擴散，因此旅客減少。

林氏璧表示，主要的5個訪日市場中，香港的確是衰退的很明顯，-36.9%，比去年夏天少了10萬人。韓國也少了8萬，-10.4%。「沒想到韓國也有受龍樹諒預言影響呀」。不過，中國多了20萬人，台灣多了3萬人，美國多了2萬人，這樣下來還是正成長。

前6個月前兩名都是韓國和中國，各自拿了3個月冠軍。林氏璧表示，7月韓國掉下來，「我們和韓國的距離拉近了。韓國人是不是才是玩膩日本了呢？」如果沒有海嘯地震等預言的影響，也許韓國、香港的這18萬人應該加上去或是更多吧。「不過台灣人看來好像多半沒有在怕的齁」。前幾個月看到新聞都在寫赴日旅遊最冷的暑假，但數字看起來好像又還好？還是只有旅行團冷，自由行不冷？

網友表示，「我貢獻了6天5夜」、「沒感覺冷啊，因為當時7月5日左右的機票並沒有便宜」、「一點也不冷，根本是猛暑」、「我是香港人，但沒有在怕，都是一派胡言，鬼才信」、「香港感覺要再觀察一下，如果仍未回升，恐怕不是迷信地震預言這麼簡單」、「說到吃喝玩樂，台灣人沒有在怕的」、「我今年7月底8月初那趟旅程，就是衝著機票跟住宿史上最便宜，才臨時追加的耶」、「那為什麼之前預言的時候，旅遊業哀鴻遍野」。