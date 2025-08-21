高溫酷熱「台北市」飆36度高溫 周六起南方低壓活躍水氣再增

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天東半部高溫約31至33度，西半部高溫可達34、35度，尤其大台北地區及中南部近山區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出注意防曬並多補充水分。本報資料照片
今天東半部高溫約31至33度，西半部高溫可達34、35度，尤其大台北地區及中南部近山區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出注意防曬並多補充水分。本報資料照片

天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，加強注意。台中市、彰化縣、台南市、屏東縣為黃色燈號。

今天水氣減少，各地為多雲到晴，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨；中央氣象署說，午後熱力作用下，西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，其中各地山區有局部大雨發生的機率，午後仍要留意天氣變化，前往山區亦要留意自身安全，外出攜帶雨具備用。

氣溫方面，今天東半部高溫約31至33度，西半部高溫可達34、35度，尤其大台北地區及中南部近山區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出注意防曬並多補充水分。澎湖晴時多雲，26至31度；金門多雲短暫陣雨，26至32度；馬祖晴時多雲，26至31度。

明天太平洋高壓增強，環境水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

周六至周日各地為多雲到晴，環境偏東至東南風，迎風面的台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

下周一至下周三台灣南方為大低壓區，偏東風伴隨水氣，在迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

下周四至下周六各地大致為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨。

本周南海至菲律賓東方海面低壓帶中的熱帶系統，其發展趨勢及位置仍有不確定性，氣象署將持續密切觀察熱帶系統發展動態及南方水氣影響台灣附近天氣的程度。

