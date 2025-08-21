快訊

午後強對流防大雷雨 吳德榮：明起酷熱飆38度極端高溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地仍以晴時多雲為主，天氣悶熱。聯合報系資料照片
今天各地仍以晴時多雲為主，天氣悶熱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，太平洋高壓略偏弱，大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，應注意局部大雷雨及劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨。北部21至37度、中部21至35度、南部21至36度、東部21至35度。

明天至周日各地晴朗酷熱，吳德榮表示，全台最高氣溫將達38度，要防曬、防中暑；山區午後有局部陣雨或雷雨，台東、屏東偶有局部短暫降雨的機率。

下周一至下周三各地晴時多雲仍偏熱；吳德榮表示，南方水氣增多，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，應注意局部大雷雨。

至於是否還有颱風生成？吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，在日本九州西方海面的熱帶低壓偏東移動，持續減弱，其殘餘環流將為九州帶來明顯降雨。美國系集模式（GEFS）顯示，菲律賓東方海面的熱帶擾動，朝西北西至偏西進行，系集平均路徑通過呂宋島；由於途經垂直風切大的環境，不利颱風的發展，最新歐洲系集模式（ECMWF）則模擬得更弱，已追蹤不到路徑。此熱帶擾動強度弱、路徑偏南，對台無直接威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，在日本九州西方海面的熱帶低壓偏東移動，持續減弱。美國系集模式（右圖，取自weathernerds）顯示，菲律賓東方海面的熱帶擾動，朝西北西至偏西進行，系集平均路徑通過呂宋島。圖／取自「洩天機教室」專欄
午後強對流防大雷雨 吳德榮：明起酷熱飆38度極端高溫

