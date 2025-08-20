肺炎鏈球菌新疫苗 強化保護

據疾管署統計，肺炎鏈球菌疫苗已有效降低兒童及成人肺炎鏈球菌感染引起的肺炎、腦膜炎、敗血症等侵襲性疾病（IPD）及其相關死亡率。臺大醫院兒童感染科主任呂俊毅表示，隨著疫苗普及所帶來的直接及間接保護的效果，國內六十五歲以上成人之侵襲性肺炎鏈球菌感染的血清型已出現轉變，目前所使用的十三價接合型肺炎鏈球菌疫苗僅能涵蓋不到一半的常見血清型，保護力已不足。

近年來，國內外已有新的肺炎鏈球菌疫苗，例如二十價與二十一價接合型疫苗上市。呂俊毅指出，前者可以視為十三價疫苗的擴充版本；後者則重新選擇涵蓋血清型，納入更多新興或現行流行株，為強化未來肺炎鏈球菌的保護提供了新的方向。

政府自二○二三年起推動六十五歲以上民眾公費接種十三價接合型與二十三價多醣體兩劑疫苗，之後疫苗接種對象日益廣泛，兒童部分也自二○○九年提供七價接合型疫苗給五歲以下高危險兒童，也逐步建構完整的幼兒與成人肺炎鏈球菌疫苗接種政策，涵蓋絕大部分高風險族群。但隨著疫苗覆蓋率提升，肺炎鏈球菌血清型也逐步演變，出現血清型置換現象。

呂俊毅指出，六十五歲以上成年人侵襲性肺炎鏈球菌感染的血清型中，原屬七價疫苗涵蓋血清型的比率從二○○九年的五成八下降至二○二一年的一成七；十三價疫苗開始接種後，十三種血清型占比也從近八成逐步降至三成八，如果把十三價擴充到二十價，仍然有過半數的血清型未納入現有疫苗的保護範圍。

呂俊毅認為，最新的是二十價疫苗為十三價的擴充，屬於基本保護型態，在美國已上市的二十一價疫苗算是「互補型」的新興疫苗，兩種疫苗互有優勢、各擅勝場，目前美國建議所有五十歲以上民眾接種肺炎鏈球菌疫苗，未曾接種過的人可選擇二十價或二十一價。

未來，兩種疫苗民眾如何接種，呂俊毅也建議，若已經接種過七價或十三價疫苗，為求更廣的保護力，或可考慮接種一劑二十一價疫苗。至於台灣公費疫苗是否會由十三價升級為二十價或二十一價，則待政府評估與決定。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴說，肺炎是一一三年國人十大死因的第三名，也是長者死因的第三名，政府應該提供足夠保護力的疫苗，在政策的制定上應更加重視高死亡的血清型別，至少要包含流行的血清型的前三大病毒株，尤其七十五歲以上長輩，需要更足夠的疫苗保護力，才能維護自身健康。