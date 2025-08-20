聽新聞
0:00 / 0:00

肺炎鏈球菌新疫苗 強化保護

聯合報／ 記者陳慶安蔡怡真／台北報導
十月國內疫苗接種計畫即將開跑，據國內長年調查，六十五歲以上侵襲性肺炎鏈球菌感染血清型已大轉移，醫界建議，相關疫苗應該升級加強長者的保護力。圖為示意圖。本報資料照片
十月國內疫苗接種計畫即將開跑，據國內長年調查，六十五歲以上侵襲性肺炎鏈球菌感染血清型已大轉移，醫界建議，相關疫苗應該升級加強長者的保護力。圖為示意圖。本報資料照片

據疾管署統計，肺炎鏈球菌疫苗已有效降低兒童及成人肺炎鏈球菌感染引起的肺炎、腦膜炎、敗血症等侵襲性疾病（IPD）及其相關死亡率。臺大醫院兒童感染科主任呂俊毅表示，隨著疫苗普及所帶來的直接及間接保護的效果，國內六十五歲以上成人之侵襲性肺炎鏈球菌感染的血清型已出現轉變，目前所使用的十三價接合型肺炎鏈球菌疫苗僅能涵蓋不到一半的常見血清型，保護力已不足。

近年來，國內外已有新的肺炎鏈球菌疫苗，例如二十價與二十一價接合型疫苗上市。呂俊毅指出，前者可以視為十三價疫苗的擴充版本；後者則重新選擇涵蓋血清型，納入更多新興或現行流行株，為強化未來肺炎鏈球菌的保護提供了新的方向。

政府自二○二三年起推動六十五歲以上民眾公費接種十三價接合型與二十三價多醣體兩劑疫苗，之後疫苗接種對象日益廣泛，兒童部分也自二○○九年提供七價接合型疫苗給五歲以下高危險兒童，也逐步建構完整的幼兒與成人肺炎鏈球菌疫苗接種政策，涵蓋絕大部分高風險族群。但隨著疫苗覆蓋率提升，肺炎鏈球菌血清型也逐步演變，出現血清型置換現象。

呂俊毅指出，六十五歲以上成年人侵襲性肺炎鏈球菌感染的血清型中，原屬七價疫苗涵蓋血清型的比率從二○○九年的五成八下降至二○二一年的一成七；十三價疫苗開始接種後，十三種血清型占比也從近八成逐步降至三成八，如果把十三價擴充到二十價，仍然有過半數的血清型未納入現有疫苗的保護範圍。

呂俊毅認為，最新的是二十價疫苗為十三價的擴充，屬於基本保護型態，在美國已上市的二十一價疫苗算是「互補型」的新興疫苗，兩種疫苗互有優勢、各擅勝場，目前美國建議所有五十歲以上民眾接種肺炎鏈球菌疫苗，未曾接種過的人可選擇二十價或二十一價。

未來，兩種疫苗民眾如何接種，呂俊毅也建議，若已經接種過七價或十三價疫苗，為求更廣的保護力，或可考慮接種一劑二十一價疫苗。至於台灣公費疫苗是否會由十三價升級為二十價或二十一價，則待政府評估與決定。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴說，肺炎是一一三年國人十大死因的第三名，也是長者死因的第三名，政府應該提供足夠保護力的疫苗，在政策的制定上應更加重視高死亡的血清型別，至少要包含流行的血清型的前三大病毒株，尤其七十五歲以上長輩，需要更足夠的疫苗保護力，才能維護自身健康。

肺炎 疫苗

延伸閱讀

不再是「打」疫苗 鼻噴式流感疫苗10月進自費市場 醫：增5成保護力

疫苗猶豫非新冠首見 防疫醫師：理解+同理比單純科學更重要

科學人／不用再怕打針了！未來用「牙線」就能接種疫苗

吳子嘉控採購疫苗貪1億美金 陳時中作證批律師：根本在污衊我

相關新聞

酒駕致死「真正終身吊照」！立法院初審通過 永不得考領駕照

我國部分重大違規肇事吊銷駕照終身不得考照，但立委認為現行交通法規雖有規範，駕駛致人重傷或死亡列入終身不得考領駕照，但若在...

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

一項新研究指出，每天喝一杯熱咖啡的習慣，可能會帶來高達近六倍的罹癌風險。這項研究發現，習慣飲用「非常熱」的咖啡或茶，會使罹患食道癌的風險顯著增加。

怕甜不敢吃水果反增糖尿病風險？專家揭「2高1低」控糖水果這樣吃

許多國人怕吃太多甜食影響血糖控制，甚至是不吃水果。糖尿病衛教學會表示，國人每天水果攝取量不足兩份比率達89%，導致膳食纖...

高鐵票價調漲？史哲指有「2前提、1必要」強調以價制量絕非考量

高鐵票價維持18年水準，面對運量逐年攀升，加上即將採購新車，高鐵是否調漲票價成外界關注重點，高鐵董事長史哲今表示，票價票...

病主法修正草案初審通過...曾進行預立醫療決定 不因意識昏迷無法執行

立法院衛環委員會今初審通過「病人自主權利法部分條文修正草案」，明定病人曾進行預立醫療決定，但失去意思表示能力、意識昏迷等...

年長女性罹肺腺癌 食品防腐劑惹禍

中研院於二○一六年發起「台灣癌症登月計畫」，並與美國國家癌症研究所簽署合作備忘錄，分析肺腺癌患者飲食及生活環境，證實汽機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。