快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵董座史哲：自由座成服務品質殺手 明年推超尖峰指定車次

聯合報／ 記者胡瑞玲許維寧／台北報導

高鐵運量屢創新高，乘車亂象也層出不窮，不僅假日、尖峰自由座擠爆外溢，就連對號座乘客都擠不上車，遭諷刺「台鐵化」、「捷運化」。對此，台灣高鐵董事長史哲坦言，「自由座成服務品質殺手」，將先推出史上最優五折早鳥票，增加離峰搭乘誘因，另再祭出「超尖峰時刻指定車次自由座」措施，最快明年上路。

史哲說，高鐵改變國人移動方式，縮短城鄉差距，外界批評高鐵台鐵化、捷運化並非壞事，但也敲響警鐘，主要是高鐵運能已達極限。未來將引進十二組新世代列車，預估第一組二○二七年下半年上線、二○二八年底十二組全數上線。

但距離新車全數上路還有約三年時間，這段期間可預見旅客量還是會不斷上升，史哲坦言，高鐵自由座「有點自由過頭」，離峰時段與尖峰時段搭乘人數差異過大，「自由座成服務品質殺手」。

由於九、十月有四個連假，史哲說，九月廿六日至十月十三日，十八天疏運期間，將推出離峰十五萬張優惠早鳥票，折扣從最低六五折，下殺至五折，售罄後再有八折、九折早鳥優惠票，八月廿九日開賣。

史哲提到，後續將再祭出「超尖峰時刻指定車次自由座」措施，未來在超尖峰時段如連假前一天傍晚、收假前一天傍晚至晚上等，以指定車次管控自由座票數。

此外，外界關注高鐵票價是否調漲？史哲說，票價調整需符合「兩前提、一必要」，兩前提為包含服務品質要改善、新車需如期如質上路，以及未來卅四台列車將面臨汰舊換新的問題，屆時就不能迴避票價調整議題。不過「以價制量」從來就不是高鐵思考的重點。

對此，消基會交通委員會召集人李克聰表示，高鐵新車抵台還有兩年的銜接期，確實是經營品質上的考驗。

高鐵 史哲 自由座

延伸閱讀

高鐵票價調漲？史哲指有「2前提、1必要」強調以價制量絕非考量

9月起3連假！高鐵首度18天疏運 推史上最低5折優惠分流離、尖峰人潮

自由座成服務品質殺手！高鐵祭「指定車次自由座」措施 最快明年上路

遭疑酬庸非交通專業 史哲：高鐵現在需要綜合性管理人才

相關新聞

北宜高鐵 首次審查就通過環評

高鐵延伸宜蘭案昨進入環評大會審查，前後歷經五個小時討論，在開發單位承諾高鐵宜蘭車站專用區土方暫置、再利用期程規畫內容及管...

酒駕致死「真正終身吊照」！立法院初審通過 永不得考領駕照

我國部分重大違規肇事吊銷駕照終身不得考照，但立委認為現行交通法規雖有規範，駕駛致人重傷或死亡列入終身不得考領駕照，但若在...

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

一項新研究指出，每天喝一杯熱咖啡的習慣，可能會帶來高達近六倍的罹癌風險。這項研究發現，習慣飲用「非常熱」的咖啡或茶，會使罹患食道癌的風險顯著增加。

怕甜不敢吃水果反增糖尿病風險？專家揭「2高1低」控糖水果這樣吃

許多國人怕吃太多甜食影響血糖控制，甚至是不吃水果。糖尿病衛教學會表示，國人每天水果攝取量不足兩份比率達89%，導致膳食纖...

高鐵票價調漲？史哲指有「2前提、1必要」強調以價制量絕非考量

高鐵票價維持18年水準，面對運量逐年攀升，加上即將採購新車，高鐵是否調漲票價成外界關注重點，高鐵董事長史哲今表示，票價票...

健康主題館／保健食品不是吃愈多愈好 長期高劑量補充增腎結石風險

預防勝於治療，如果不想生病吃藥，吃健康食品或保健食品是不是可以加強預防？衛生署前副署長李龍騰指出，「全世界沒有健康食品」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。