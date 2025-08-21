高鐵董座史哲：自由座成服務品質殺手 明年推超尖峰指定車次

高鐵運量屢創新高，乘車亂象也層出不窮，不僅假日、尖峰自由座擠爆外溢，就連對號座乘客都擠不上車，遭諷刺「台鐵化」、「捷運化」。對此，台灣高鐵董事長史哲坦言，「自由座成服務品質殺手」，將先推出史上最優五折早鳥票，增加離峰搭乘誘因，另再祭出「超尖峰時刻指定車次自由座」措施，最快明年上路。

史哲說，高鐵改變國人移動方式，縮短城鄉差距，外界批評高鐵台鐵化、捷運化並非壞事，但也敲響警鐘，主要是高鐵運能已達極限。未來將引進十二組新世代列車，預估第一組二○二七年下半年上線、二○二八年底十二組全數上線。

但距離新車全數上路還有約三年時間，這段期間可預見旅客量還是會不斷上升，史哲坦言，高鐵自由座「有點自由過頭」，離峰時段與尖峰時段搭乘人數差異過大，「自由座成服務品質殺手」。

由於九、十月有四個連假，史哲說，九月廿六日至十月十三日，十八天疏運期間，將推出離峰十五萬張優惠早鳥票，折扣從最低六五折，下殺至五折，售罄後再有八折、九折早鳥優惠票，八月廿九日開賣。

史哲提到，後續將再祭出「超尖峰時刻指定車次自由座」措施，未來在超尖峰時段如連假前一天傍晚、收假前一天傍晚至晚上等，以指定車次管控自由座票數。

此外，外界關注高鐵票價是否調漲？史哲說，票價調整需符合「兩前提、一必要」，兩前提為包含服務品質要改善、新車需如期如質上路，以及未來卅四台列車將面臨汰舊換新的問題，屆時就不能迴避票價調整議題。不過「以價制量」從來就不是高鐵思考的重點。

對此，消基會交通委員會召集人李克聰表示，高鐵新車抵台還有兩年的銜接期，確實是經營品質上的考驗。