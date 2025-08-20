80歲以上免評巴氏量表 外籍看護未見「搶工」

八十歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表八月上路，外界憂心外籍看護「棄重擇輕」。勞動部統計，八月一日至十一日，八十歲以上持身分證明申請案件僅六一五件，截至十七日則累積一四三九件，未出現預期中的「搶工」亂象。

「就業服務法」第四十六條修法上路後，年齡滿八十歲以上長者，或七十歲至七十九歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構的專業評估申請聘僱外籍看護。勞動部統計，約五十三萬人符合申請資格者，在參考過去外看申請率後，推估將新增十萬件申請案，認為外籍看護可能「棄重擇輕」，投向照顧壓力較輕的健康老人，讓失能失智等重症患者找不到看護移工。

立法院衛環委員會昨邀勞動部、衛福部進行專案報告，統計資料顯示，八月上旬透過台灣就業通申請移工計六一五件，透過長期照顧管理中心的七十歲以上罹患癌症第二或第三期共有八件、不分齡罹患癌症第四期則有三十四件，整體來看，申請案件並未如預期中的暴量。

由於七月二十六日大罷免投票前一日，勞動部長洪申翰於臉書發文，指稱在藍白主導下，就服法修法提案快速出衛環委員會，應對衝擊重症家庭的後果負責。此番言論遭多名藍白立委打臉，立委王育敏批評洪申翰公然說謊、造謠，發文悖離事實、誤導民眾。

「部長公然造謠、說謊」王育敏說，洪申翰刻意放大衝擊、製造恐慌，稱修法後將湧入十萬人申請，結果兩周也才一千四百多人。此外，當初經過兩場委員會審查、一場公聽會，委員會也召開過協商，並沒有洪申翰所稱的快速出委員會。

洪申翰強調，不敢斷言一般案件的申請量往後必然增加，勞動部也不希望申請量暴增，「棄重擇輕」並非勞動部的政策目標，而是作為行政部門，要先為可能增加人數做準備，提出相對應的配套措施。