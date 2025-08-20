聽新聞
0:00 / 0:00

80歲以上免評巴氏量表 外籍看護未見「搶工」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表8月上路，勞動部統計，8月1日至17日，80歲以上持身分證明申請案件累積1439件，未出現預期中的「搶工」亂象。圖／聯合報系資料照片
80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表8月上路，勞動部統計，8月1日至17日，80歲以上持身分證明申請案件累積1439件，未出現預期中的「搶工」亂象。圖／聯合報系資料照片

八十歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表八月上路，外界憂心外籍看護「棄重擇輕」。勞動部統計，八月一日至十一日，八十歲以上持身分證明申請案件僅六一五件，截至十七日則累積一四三九件，未出現預期中的「搶工」亂象。

「就業服務法」第四十六條修法上路後，年齡滿八十歲以上長者，或七十歲至七十九歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構的專業評估申請聘僱外籍看護。勞動部統計，約五十三萬人符合申請資格者，在參考過去外看申請率後，推估將新增十萬件申請案，認為外籍看護可能「棄重擇輕」，投向照顧壓力較輕的健康老人，讓失能失智等重症患者找不到看護移工。

立法院衛環委員會昨邀勞動部、衛福部進行專案報告，統計資料顯示，八月上旬透過台灣就業通申請移工計六一五件，透過長期照顧管理中心的七十歲以上罹患癌症第二或第三期共有八件、不分齡罹患癌症第四期則有三十四件，整體來看，申請案件並未如預期中的暴量。

由於七月二十六日大罷免投票前一日，勞動部長洪申翰於臉書發文，指稱在藍白主導下，就服法修法提案快速出衛環委員會，應對衝擊重症家庭的後果負責。此番言論遭多名藍白立委打臉，立委王育敏批評洪申翰公然說謊、造謠，發文悖離事實、誤導民眾。

「部長公然造謠、說謊」王育敏說，洪申翰刻意放大衝擊、製造恐慌，稱修法後將湧入十萬人申請，結果兩周也才一千四百多人。此外，當初經過兩場委員會審查、一場公聽會，委員會也召開過協商，並沒有洪申翰所稱的快速出委員會。

洪申翰強調，不敢斷言一般案件的申請量往後必然增加，勞動部也不希望申請量暴增，「棄重擇輕」並非勞動部的政策目標，而是作為行政部門，要先為可能增加人數做準備，提出相對應的配套措施。

勞動部 洪申翰 外籍看護 巴氏量表

延伸閱讀

經典賽集訓時程出爐 卻靠舊協約保障？陳菁徽要勞動部積極協助中華隊

就安基金補助羅景壬團隊疑涉弊 王鴻薇轟洪申翰自己有鬼

影／藍質疑就安基金開口契約涉弊 洪申翰：已啟動檢討

726大罷免前稱80歲免評審查過水 立委今轟洪申翰公然說謊造謠

相關新聞

酒駕致死「真正終身吊照」！立法院初審通過 永不得考領駕照

我國部分重大違規肇事吊銷駕照終身不得考照，但立委認為現行交通法規雖有規範，駕駛致人重傷或死亡列入終身不得考領駕照，但若在...

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

一項新研究指出，每天喝一杯熱咖啡的習慣，可能會帶來高達近六倍的罹癌風險。這項研究發現，習慣飲用「非常熱」的咖啡或茶，會使罹患食道癌的風險顯著增加。

怕甜不敢吃水果反增糖尿病風險？專家揭「2高1低」控糖水果這樣吃

許多國人怕吃太多甜食影響血糖控制，甚至是不吃水果。糖尿病衛教學會表示，國人每天水果攝取量不足兩份比率達89%，導致膳食纖...

高鐵票價調漲？史哲指有「2前提、1必要」強調以價制量絕非考量

高鐵票價維持18年水準，面對運量逐年攀升，加上即將採購新車，高鐵是否調漲票價成外界關注重點，高鐵董事長史哲今表示，票價票...

病主法修正草案初審通過...曾進行預立醫療決定 不因意識昏迷無法執行

立法院衛環委員會今初審通過「病人自主權利法部分條文修正草案」，明定病人曾進行預立醫療決定，但失去意思表示能力、意識昏迷等...

北宜高鐵環評過關！環委有異見 拆遷多少房屋、營運績效如何…

高鐵延伸宜蘭案昨首次進入環評大會即順利過關，引發關注。據了解，閉門會議中，有環委多次表達本案應有更多討論，也認為國家交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。