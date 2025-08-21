聽新聞
肺癌患者 每年增近1.8萬

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

前副總統陳建仁於二○一五年時確診罹患肺腺癌，昨天以病人及感恩者等身分出席中研院「肺腺癌關鍵機轉及治療新契機」成果發表記者會時表示，中研院這次破解了部分早期肺癌患者容易復發之謎，與他切身相關，自己雖然是早期肺癌，但迄今持續回診追蹤，就是怕轉移。

早期肺腺癌多與吸菸有關，但近年發現，不吸菸的肺癌愈來愈多。肺癌權威、中研院院士楊泮池表示，空汙是引發肺腺癌的重要致病因子，不僅是汽機車等交通工具，火力發電廠更是重要汙染來源，大家應謹慎面對空汙議題，逐步改善空氣品質。

「空汙是很嚴重、很嚴重的問題。」楊泮池說，為了減少肺癌患者人數，許多國家推動菸害防治措施，降低吸菸人口，但隨著空汙、懸浮微粒等問題日趨嚴重，未來不吸菸肺癌患者勢必明顯增加，醫界、公衛界應努力找出基因與環境等致癌因素。

陳建仁表示，二○一五年接受低劑量電腦斷層篩檢，意外發現肺部一顆零點九公分腫瘤，當時還慶幸這只是早期肺癌，並未擴散轉移。但當時台大醫院外科部主任陳晉興提醒，一小部分早期肺癌患者於接受外科切除、化療、電療後，過一段時間仍復發轉移，讓人不敢大意。

陳晉興說，幾乎每個肺癌患者到了診間，都會問著「自己第幾期？」、「會不會復發？」，尤其是回診的前一天，心情更緊張，未來如果早期癌友可透過抽血檢驗瞭解自身是否為容易復發的「類晚期」個案，就能及早治療，避免癌症轉移。

陳晉興指出，肺癌位居癌症發生率、死亡率的「雙冠王」，更是健保醫療支出最高的「三冠王」，衛福部統計，肺癌每年新增個案近一點八萬人，相較民國一○一年僅九千多人，增加一倍，近幾年一年肺癌死亡人數逾一萬人，遠超過先第二名肝癌七千多人。

