北宜高鐵環評過關…賀陳旦遺憾 台鐵產工批自毀公司化規畫

聯合報／ 記者胡瑞玲李柏澔／台北報導

高鐵延伸宜蘭案昨通過環評大會審查，台鐵產業工會批評，執意推動花費三千五百億稅金的北宜高鐵，放棄同樣可改善交通，但僅需三分之一經費的北宜直鐵方案，自毀台鐵公司化改革的規畫；交通部前部長賀陳旦則說「遺憾」，強調鐵道局的環評報告數據不完整，後續會針對程序不當、權益受損民眾或機關尋求法律途徑。

賀陳旦表示，交通部七月廿二日邀集各機關檢視高鐵延伸宜蘭案，共有十七個機構發言，其中交通部幕僚單位即提出近卅項的意見，顯示過去本案計畫內容並未經過正式審議，當天實際是在補辦程序，對影響最大的宜蘭民眾也僅辦過一次公聽會，雖兩次專案小組共有九人次委員要求再行說明，開發單位卻以「閉門」拜訪縣議會等方式敷衍，或以訪視社區民眾充數，始終不願正面面對徵收農地等真正民意。

賀陳旦還批評，本案規畫作業匆忙，未經相關機構充分溝通審議，又逃避與民意溝通，導致數據混亂、計畫不完備，是程序與民意面向的重大失誤，不容忽視。

賀陳旦說，對於環評大會審議通過的結果是意料中的事情，但仍覺得遺憾，因為民團及學者都再三強調鐵道局環評報告數據不斷變動、對於高鐵整體營運內容不清楚，認為本案沒有被認真看待。

賀陳旦說，規畫建設軌道運輸需連帶規畫轉乘、接駁方式，若是以高鐵營運為主，後續接駁會以其他軌道運輸為優先，但高鐵延伸宜蘭案規畫在宜蘭站畫設大範圍小客車接駁，如計程車、自用汽車、租賃汽機車等，而非選擇其他軌道運輸作為接駁工作，但目前要轉乘到蘭陽平原或花東地區仍以台鐵為主，質疑鐵道局的規畫不僅不便民，也沒考慮到未來營運計畫。

台鐵產工秘書長朱智宇說，台鐵評估若本案通過，台鐵每年短收近八億元，交通部可針對北宜直鐵原有方案改善，但卻選擇將衝擊台鐵路網的方案，後續會持續抗爭，並送監察院陳情。

交通部 賀陳旦 台鐵公司化 高鐵延伸宜蘭

