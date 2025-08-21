聽新聞
台北、新竹罕見「北血南送」

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
受風災影響，南部縣市出現一波血荒，血庫存量不足，罕見「北血南送」，台北、新竹兩大捐血中心運送數千血袋至南部醫院。記者杜建重／攝影
受風災影響，南部縣市出現一波血荒，血庫存量不足，罕見「北血南送」，台北、新竹兩大捐血中心運送數千血袋至南部醫院。記者杜建重／攝影

國人捐血意願受天候影響，以往因寒流來襲、陰雨不斷，幾乎都是「南血北送」，但最近中南部豪雨成災，血液庫存告急，罕見啟動「北血南送」，台北、新竹二家捐血中心共送出數千袋血液至南部，緩解血荒。

台北捐血中心主任林敏昌表示，捐血量多寡，必須靠天吃飯，天氣愈好、血液庫存量愈高，近期受颱風暴雨影響，中南部災情不斷，中南部一度鬧血荒，最缺血型為O型血，為此，緊急啟動調度機制，從台北、新竹等運送血袋至南部災區。

林敏昌說，全國每天用掉一六○餘萬毫升血液，每日血液需求量為六六○○餘袋，血液安全庫存量為七至十日，四至七日為庫存偏低，四日以下為急缺，雖南部血荒已解，但存量仍低於北部其他中心，高雄捐血中心昨天A型血剩六點七天、O型血剩五點三天，相較之下，其他地區血型庫存量處於正常水位。

我國捐血由血液基金會統籌，為百分之百無償捐血。林敏昌表示，去年全台供應血品逾二六○萬袋，供應分離術血小板逾卅萬單位，捐血總人口數達七百萬，國民捐血率達百分之七點八四，不輸歐美新進國家。為鼓勵民眾捐血，長久以來，血基會免費協助四十歲以上固定捐血者篩檢低密度膽固醇、糖化血色素等，去年起，則下調至卅五歲。

衛福部於今年七月起放寬捐血資格，原本十七歲才可捐血，放寬至十六歲，六十五歲年齡上限也解禁，七十歲以上者經醫師評估後可捐血。林敏昌指出，上個月放寬捐血資格，各地捐血中心接獲許多符合資格者電話詢問，但這一個月來，捐血狀況尚無明顯變化。

