北宜高鐵環評火速過關！環委有異見：拆遷多少房屋、營運績效如何…爭議仍大

高鐵延伸宜蘭案昨首次進入環評大會即順利過關，引發關注。據了解，閉門會議中，有環委多次表達本案應有更多討論，也認為國家交通政策仍有許多爭議，坦言對此感到難過。但由於環評審查屬合議制，本案最終仍予以通過。

昨環評大會，除了主席、環境部政務次長葉俊宏外，總計十多位環評委員出席。據了解，本案在進行內部討論之前，就有環委提到，鐵道局的報告在民眾溝通部分，只談到開了多少公聽會，但沒有說有多少人贊成或反對，因為北宜高鐵要拆遷多少房屋也都沒說明白。

隨後在閉門會議時，也有環委舉手發言說，若從營運績效這件事來看，覺得本案爭議還是很大，高速軌道建設是否真的要做到一日生活圈，還是應把錢投入到其他軌道工程的提升，這也應該是環評要討論的重點。然而高鐵特定區的土地開發概念沒有納入本次環評，開發單位也沒好好思考，環委好像在提醒的角色上沒有做好。

該委員也提到，開了這麼多場說明會，未來營運單位意見就非常重要，台鐵是北宜高鐵案的利害關係人，鐵道局若能讓台鐵充分表達意見是最好的情形，如今卻把這責任推給環委，自己其實是難過的，國家交通建設真的要好好思考。

另有環委也發言，針對逕流廢水濃度變高的模擬情境，開發單位應該積極提出因應作為，而非強調發生的機率很低，開發單位回覆問題的時候似乎在避重就輕。

葉俊宏強調，北宜高鐵環評通過後，後續還有土地徵收、都市計畫審議等流程，過去也常常碰到後續審議單位做出修正，再來辦理變更，因此環評通過不代表就能開發。