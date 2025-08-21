聽新聞
工研院講堂 教你智慧節能
全球能源轉型趨勢，除了發展綠能外，更重視用電效率，從用電戶推動能源效率已成各國重點發展方向。工研院一一四年科普講堂，邀請工研院綠能所副所長梁佩芳，解析表後儲能、節能手法與ESCO等技術與趨勢發展，帶領民眾聰明省電、環保愛地球。
講堂將於八月廿七日晚間七點，在BR6科技大樓四樓（台北市大安區復興南路二段二三七號四樓）舉行。全程參加可獲「蔬果的魔法餐桌」專書乙本。本講堂免費報名，報名請洽02-86925896，或網路報名https://reurl.cc/3MKbd0
