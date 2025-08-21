快訊

長榮聯名潮牌Maison Kitsuné 新過夜包10月登場

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

長榮航空昨於台北漢來大飯店舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」發表會，攜手法日潮流品牌Maison Kitsuné，推出全新服務備品與機上餐點，以品牌標誌性狐狸圖騰為設計靈感，打造同款過夜包、睡衣與拖鞋，並於十月三日新開航的桃園至達拉斯航線率先登場，明年初擴大至其他長程航線。

長榮航空新備品首次整套由Maison Kitsuné設計，睡衣採用百分之五十環保rPET材質製成，繡有狐狸頭Logo及Monogram圖騰，並提供去回程不同色系與三種尺寸。過夜包內含同品牌保養品、整線器、摺疊購物袋及可變背帶，具時尚與實用兼備特色。

長榮航空總經理孫嘉明說，長榮自二○一四年率先在商務艙提供睡衣後，備受旅客喜愛，此次與Maison Kitsuné跨界合作，展現品牌年輕、多元與國際化定位；除了備品，長榮航也與長榮空廚合作設計全新菜單，十月一日起桃園至紐約航線全面更新機上餐點。

全新菜單涵蓋四艙等，皇璽桂冠艙主打中西融合料理，包含炙燒A5和牛肋眼佐波特酒醬與金沙龍蝦雙味餛飩；豪華經濟艙則推出嫩煎牛小排佐鵝肝慕斯；榮獲SKYTRAX最佳經濟艙餐飲的經濟艙則推出三杯雞佐香蔥飯。

長榮航空表示，盼透過跨界合作與餐飲創新，讓旅客在飛行中不僅享受舒適服務，也能體驗多元文化風貌與美味，將機上體驗提升為風格與味蕾的旅行。

