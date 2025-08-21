低學歷低技能 弱勢少年陷求職困境

未升學未就業「雙未」、脆弱家庭、司法弱勢等青少年，不只進入職場比一般青少年難，也因技能不足、經濟等多重劣勢，更容易身陷險境，遭雇主剝削，甚至鋌而走險當車手。更生少年關懷拹會主任直言，身心障礙者有庇護工場，有就業困境的弱勢青少年，也應該有友善的中繼職場，提供職涯探索、就業培訓，避免誤入歧途。

對此，勞動部今預計召開全國高關懷青少年職業訓練及就業服務座談，邀集六都出席研商，將針對弱勢青少年提出就業協助方案。

根據審計部最新決算報告指出，勞動部雖針對未升學未就業及矯正少年、原民及身心障礙青年等有就業協助措施，但其在公立就服機構的推介就業比率，都比整體求職青少年低，近兩成弱勢青年求職待業天數超過一年，比整體求職青年高出四點○九個百分比。其中，未升學未就業及矯正少年，去年度推介就業比率僅百分之五十八點六八，較前一年度驟降逾十五個百分點。

更生少年關懷拹會主任陳彥君說，以未滿十八歲的未升學、未就業少年而言，可能是家逢經濟變故、家庭失去功能、或對讀書沒興趣等種種原因，年紀小小就出社會賺錢，因低學歷低技能，能找的工作不多，若受限勞基法的十五歲限制，甚至連半工半讀機會都沒有，不得不淪為黑工，甚至可能遭黑道吸收從事不法行為，或被詐騙集團話術吸引，鋌而走險當車手。

陳彥君表示，建議勞動部打開法規限制，開放十五歲以下少年也能到中繼職場見習，並提供實習津貼，協助就業「助跑」。她認為，身心障礙者有庇護工場，一樣面臨就業困境的弱勢青少年，也應該有友善的中繼職場，且要加強教育部、勞動部、衛福部跨部會銜接，避免漏網之魚。

芥菜種會執行長李肇家也認同，不只培力，陪伴也很重要。尤其很多弱勢青少年來自脆落家庭，支持系統、自信心都不足，很容易放棄、閃躲機會。

台灣少年權益與福利促進聯盟張祐嘉指出，政府就促工具就是給錢了事，支持不夠深度，大部分就業促進津貼只給十八歲以上，忽略十八歲以下仍有需求，且也不是所有人都具「雙未」身份。

據了解，勞動部今將邀集六都副市長，召開全國高關懷青少年職訓及就業服務座談，研討如何加強弱勢青少年的就業協助。