10歲進少觀所 更生少年怕找嘸工作

弱勢青年因低學歷、無技能，求職常遇到困境，一不小心就可能誤入歧途。從小父母不在身邊，由奶奶一手帶大的飯糰（化名），家境窮困，時不時就在超商偷御飯糰、巧克力等食物充飢，天冷就偷發熱衣、襪子，當初十歲就進到少年觀護所，往後也頻繁進出。飯糰近日剛滿十八歲，最盼望的是找到一份工作，半工半讀，有穩定經濟來源。

因家庭功能欠缺，飯糰第一次出少觀所後，曾被安排入住安置機構，卻因適應不良而逃離。中輟的他，也無法打工貼補家用，只能頻繁偷竊，肚子餓就到超商偷飯糰、零食，天氣冷就偷保暖衣襪，每次都偷點小東西，只為了活下去。

不久前，飯糰從矯正學校畢業，想半工半讀，為自己賺取生活費，但卻非常迷惘，就怕過往來歷，讓求職處處碰壁，復歸社會的路，恐怕沒想像中來得容易。

妮妮（化名）則是大學休學，打算花時間探尋自我。當時只是窮學生的她，又想習得一技之長，胡亂在網路上找資源，找到台少盟的就業力培訓課程。妮妮說，除了學習設計相關專業職能，也有職涯探索、實習。

現在在公關公司任職的她說，當初因為職涯探索，老師帶著測驗、紀錄，同學間彼此討論，才發現每個人的思考路徑、選擇都如此不同，對自己也有更進一步的認識，最直接幫助是教寫履歷、面試，也安排到企業有薪實習，對當時肄業、從未有工作經驗的她來說，這樣的實習經歷，對往後找到第一份正職有很大的加分。