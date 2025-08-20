聽新聞
健康你我他／健康財務皆可 欠缺活躍好學
我今年滿59歲，因為想和先生作息同步，因此和他同一年辦理退休。
相較於以往工作時的定時早起，我們有了更彈性的生活。每天一睜開眼睛，兩人會一起到住家對面的公園快走，或驅車到觀音山爬山，總要弄到一身汗才回家梳洗ヽ吃早餐。其他時間就慢慢地把以前想做卻沒時間做的事完成，例如斷捨離，讓家裡和心靈都感到澄淨舒服。
財務方面，雖有終身俸，但仍有些貸款尚未付清，目前以「無債一身輕」為理財的大準則，還好年輕時懂得置產，相信最近請託仲介出售之前出租的房舍售出之後，可以達到目標且尚有餘裕。
三餐我會張羅，因為注重健康，盡量要求做到少糖ヽ少油ヽ少鹽，水果是每餐飯後必備，平時拒絕零食的誘惑，但三不五時的「好料伺候」卻也是免不了的，還好定期健檢，讓我們更了解自己的身體，照顧好自己才能讓孩子們無後顧之憂。
平時看報紙ヽ上網ヽ看電視新聞，生活認知方面，我並未與社會脫鉤，但少了同事之間的分享，常常得到的是少了溫度的「第一手資料」。
分析生活面向之後，確實在「活躍好學」方面我是比較欠缺的。這才發現這個測試的準確度頗高，因為退休後我就停止了各方面的學習，心懶了，戰鬥力不足。其實要「學到老，活到老」，才能趕走枯燥，讓生活更充實美滿。
