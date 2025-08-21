鼻塞或鼻水直流不一定是感冒...老年性鼻炎有解 重拾安穩睡眠

72歲的林伯伯，兩年來每天清晨都被鼻塞與鼻水吵醒，晚上更因嚴重打鼾導致太太無法入睡。多次看感冒門診、吃藥都無效，他以為是年紀大免不了的毛病，直到耳鼻喉科檢查診斷，才發現是「老年性鼻炎」。在接受微創鼻甲消融術治療後，他終於可以順暢呼吸，一覺到天亮。

老年性鼻炎常見於60歲以上族群，與鼻過敏不同，檢測過敏原往往正常。隨著年齡增長，鼻腔黏膜與血管調節功能退化，對溫度與濕度變化異常敏感，吹冷氣、喝熱湯、甚至清晨起床，都可能引發鼻塞或鼻水直流。

許多長者以為這些只是小毛病忍一忍就好，但長期鼻塞會影響睡眠，導致口乾、打鼾，甚至加重睡眠呼吸中止症；長時間缺氧，也會增加心肺負擔；嗅覺減退則可能影響食欲，甚至聞不到瓦斯外洩或食物變質的危險氣味。

鼻炎的傳統治療，多以鼻噴劑或溫鹽水沖洗為主，但對於藥物效果不佳或不想長期依賴藥物的患者，現代醫療提供了微創選擇──鼻甲消融術，利用射頻或微波能量縮小肥厚的鼻甲組織，擴大呼吸通道，手術僅需局部麻醉，出血少、恢復快，能長期改善鼻塞。

如果主要困擾是流不完的清水鼻涕，則可透過後鼻神經消融術，精準處理控制鼻水分泌的神經，就像關掉總開關，顯著減少鼻水量。這些手術大多在日間完成，不必住院，對高齡患者更安全。

不過，手術並非唯一關鍵，日常保養同樣重要。提醒要保持室內溫濕度穩定，避免冷風直吹，並養成每日用溫鹽水沖洗鼻腔的習慣，都能減少症狀發作頻率，讓治療效果更持久。

老年性鼻炎雖不致命，卻會長期影響生活品質與健康安全。若鼻塞或流鼻水已讓您夜夜難眠，別再當成「老感冒」拖著不治，及早就醫、配合微創治療與良好生活習慣，就能重拾順暢呼吸與安穩睡眠。