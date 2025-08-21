快訊

良性皮膚增生「贅生皮」 小心摩擦致傷口發炎

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
贅生皮是常見的良性皮膚增生，由真皮層的纖維組織過度增生而形成。圖／書田診所提供
贅生皮是常見的良性皮膚增生，由真皮層的纖維組織過度增生而形成。圖／書田診所提供

一名43歲女性右腹股溝處出現一顆吊鐘狀小腫塊，起先不以為意，後因局部疼痛就醫，確診為良性皮膚增生的「贅生皮」，因摩擦導致皮膚破損，進而引發傷口發炎，經治療後痊癒；另一名62歲男性，左頸部皮膚有一小腫塊，自行塗抹藥物後，出現皮膚腫痛而就醫，檢查發現為贅生皮經局部塗抹酸性藥劑，造成皮膚化學灼傷，治療後痊癒。

書田診所整形美容科主任醫師黃季怡指出，產生贅生皮的具體原因尚不明，但中老年人出現機率較高，體重增加也會導致皮膚摺痕變多，摩擦部位增加，提高這些部位出現贅生皮機會。

黃季怡表示，贅生皮是一種常見的良性皮膚增生，由真皮層的纖維組織過度增生而形成，內含微細血管，通常是小型懸掛皮膚組織，外觀雖不美觀，但多半不會對健康造成威脅，一般來說並不會引起疼痛或搔癢，也沒有傳染性。發生部位常見於身體皺褶處，例如眼皮、頸部、腋下、腹股溝等。

贅生皮有時因發生部位容易摩擦、擠壓，導致皮膚破損或局部缺血，而出現紅腫、感染甚至壞死情況。黃季怡說，贅生皮發生原因，大多認為與年齡、體重有關，具體成因尚未完全明確，中老年人隨著年齡增長，贅生皮出現的機會增多；體重增加也會使皮膚摺痕和摩擦部位增加，提高這些部位出現贅生皮的機會；懷孕婦女則會因荷爾蒙影響，使贅生皮發生可能性上升。

黃季怡提醒，有些病人會嘗試自行掐除，或是局部使用藥物想去除贅生皮，反而會造成傷口發炎感染。若贅生皮有出現紅腫疼痛時，建議應積極治療，以免引起併發症或留下疤痕；皮膚上凸起物、腫塊有時長得相似，卻是不同疾病，因此發現身上有凸起物、腫塊時，建議最好還是就醫檢查，確認病因。

黃季怡表示，常見贅生皮治療方式，包括局部藥物治療、冷凍療法、雷射治療、電燒灼治療、手術切除等，一般門診治療即可處理。有贅生皮者，對於贅生皮位置可多加注意，避免穿著過緊的衣物，或配戴飾品，降低摩擦的機會；保持皮膚乾燥清潔，降低發炎感染的可能；當贅生皮引起不適或是有明顯變化時，應盡早就醫檢查。

