健康主題館／保健食品不是吃愈多愈好 長期高劑量補充增腎結石風險

預防勝於治療，如果不想生病吃藥，吃健康食品或保健食品是不是可以加強預防？衛生署前副署長李龍騰指出，「全世界沒有健康食品」，台灣與日本皆是保健食品消費大國，卻同時名列洗腎盛行率全球前段。癌症關懷基金會資深營養師黃書宜表示，營養補充品並非完全不能吃，而是「根據需求補充」，最理想的營養來源，仍然是來自天然食物。

國人愛吃保健食品，出國旅遊一定到藥妝店掃貨，維他命、鈣片、葉黃素都榜上有名。黃書宜說，保健食品百百種，吃錯、亂補反而可能會傷腎或增加其他疾病風險，造成身體負擔，甚至引發毒性或與藥物產生交互作用。以維生素C為例，成人每日建議攝取量約為100毫克，耐受上限為2000毫克，若長期透過高劑量保健品補充，可能造成惡心、腹瀉，甚至腎結石。

從日常飲食攝取營養素

黃書宜表示，天然食物中含有多種營養素與植化素，蔬果、肉類、全穀雜糧類、乳品等，以自然比率存在，彼此協同作用，而且天然食物因為沒有加工流程、添加物的影響，較不易因單一營養素過量而引發副作用。正確觀念應該是建立均衡飲食，正常情況下大多能於日常飲食中補充足夠的必需營養素。

如果怕缺維生素C，黃書宜建議，可多吃芭樂、奇異果、柑橘維生素C含量高的水果，不僅能避免一次過量，還能同時獲得膳食纖維與多種植化素。一天吃半顆芭樂或一顆奇異果就足夠，搭配全穀類及優質蛋白質、高纖蔬菜的攝取，即可吃出健全的身心狀態。

特定族群才須特別補充

什麼時候需要補充保健品？黃書宜表示，特殊族群或疾病等因素身體特別虛弱者，如孕婦、素食者、年長者等，可能因飲食限制或吸收率降低，而需要補充鐵、維生素B12、鈣等。另外，感冒、手術後或長期壓力下，身體對維生素C、鋅、蛋白質的需求可能高於平常，可在醫師或營養師評估下補充。

營養補充品應根據需求補充，黃書宜提醒，比起單獨攝取營養品，均衡的飲食模式對身體健康更有幫助，最理想的營養來源為天然食物。不同的疾病適合的營養品也大不相同，要選擇適合的保健食品，應先諮詢醫師、營養師，搭配抽血檢查以及病史，避免吃錯或補過頭。

「既然是健康食品，並不是多吃就多健康。」食藥署提醒，食用「健康食品」，最重要是應考量自身需求，依選購停看聽的原則，選擇真正適合自己有需要的健康食品，並依建議攝取量，多食無益，並注意成分標示，避免不良反應，才能吃得安心又健康。

聰明選購停看聽3撇步

1停下來：冷靜思考是否確實有需要及對健康是否有幫助。

2仔細看：閱讀包裝上之「標章及核准字號」、「警語」、「注意事項」、「建議攝取量」及該產品「保健功效」的實質意涵。

3聽建議：請教「醫師或營養師等專業人員」的建議，正確選購食用真正對自身狀況有助益的健康食品。