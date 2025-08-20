快訊

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

火速切割？郭智輝稱「已討論匯價回到31元」 央行發聲明澄清

桃機首宗！夾帶毒品遭查獲 犯嫌企圖逃跑還揮拳毆打海關

小三通旅客帶火腿腸入境馬祖 遭罰20萬元

中央社／ 連江縣20日電

正值暑期旅遊高峰，福澳安檢所今天指出，日前共同執行小三通旅客檢查時，查獲1國籍民眾夾帶含豬肉的火腿腸入境，當場依法裁處新台幣20萬元罰鍰。

海巡署金馬澎分署第10岸巡隊今天發布新聞稿指出，轄下福澳安檢所17日下午，與關務署基隆關花蓮分關馬祖派出課、動植物防檢疫署基隆分署馬祖檢疫站共同執行兩馬小三通入境旅客檢查時，查獲1名本國籍民眾，夾帶0.45公斤含有豬肉成分的火腿腸，企圖闖關入境。

第10岸巡隊表示，查獲後，當場依「動物傳染病防治條例」相關規定，對此民眾裁處新台幣20萬元罰鍰。

第10岸巡隊說明，台灣目前為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫及非洲豬瘟皆非疫區的國家，防疫成果得之不易，更需要海關、證照查驗、檢疫及安全檢查（CIQS）持續以嚴謹態度，落實小三通旅客查驗工作。

第10岸巡隊統計，今年初起，馬祖地區已查獲8件違規案件。近期發現小三通旅客違規攜帶中國製肉品入境，其中曾有檢出非洲豬瘟病毒核酸之案例，顯示疫情威脅仍不容忽視。

為守護台灣豬農產業健全發展，並替國人食品安全把關，第10岸巡隊呼籲，民眾自中國等疫區入境時，勿心存僥倖夾帶肉製品，避免因觸法受罰付出高額代價。

馬祖 小三通 非洲豬瘟

延伸閱讀

浪湧之間見鄉魂 第三屆馬祖藝術島尋回海島文化與身分認同

浪湧之間見鄉魂　第三屆馬祖藝術島尋回海島文化與身分認同

馬祖莒光男子突發膽囊炎 海巡隊協助派艇馳援後送

台日簽備忘錄：避免大陸間諜趁台灣有事混進日本 事前審查入境外國人

相關新聞

酒駕致死「真正終身吊照」！立法院初審通過 永不得考領駕照

我國部分重大違規肇事吊銷駕照終身不得考照，但立委認為現行交通法規雖有規範，駕駛致人重傷或死亡列入終身不得考領駕照，但若在...

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

一項新研究指出，每天喝一杯熱咖啡的習慣，可能會帶來高達近六倍的罹癌風險。這項研究發現，習慣飲用「非常熱」的咖啡或茶，會使罹患食道癌的風險顯著增加。

怕甜不敢吃水果反增糖尿病風險？專家揭「2高1低」控糖水果這樣吃

許多國人怕吃太多甜食影響血糖控制，甚至是不吃水果。糖尿病衛教學會表示，國人每天水果攝取量不足兩份比率達89%，導致膳食纖...

高鐵票價調漲？史哲指有「2前提、1必要」強調以價制量絕非考量

高鐵票價維持18年水準，面對運量逐年攀升，加上即將採購新車，高鐵是否調漲票價成外界關注重點，高鐵董事長史哲今表示，票價票...

歷經2天密集討論…立院初審病主法 落實尊嚴善終立法意旨

立法院衛環委員會今天初審通過病人自主權利法部分條文修正草案，明定病人曾為預立醫療決定，但現已失去意思表示能力、意識昏迷等...

影／高雄義大肉多多驚見老鼠上桌吃大餐 衛生局罰3萬、業者道歉

高雄市一名消費者在義大購物廣場肉多多火鍋用餐，驚見一隻大老鼠爬上餐桌啃食菜盤，現場顧客驚呼連連，引發食安疑慮。業者表示已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。