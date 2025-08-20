小三通旅客帶火腿腸入境馬祖 遭罰20萬元

正值暑期旅遊高峰，福澳安檢所今天指出，日前共同執行小三通旅客檢查時，查獲1國籍民眾夾帶含豬肉的火腿腸入境，當場依法裁處新台幣20萬元罰鍰。

海巡署金馬澎分署第10岸巡隊今天發布新聞稿指出，轄下福澳安檢所17日下午，與關務署基隆關花蓮分關馬祖派出課、動植物防檢疫署基隆分署馬祖檢疫站共同執行兩馬小三通入境旅客檢查時，查獲1名本國籍民眾，夾帶0.45公斤含有豬肉成分的火腿腸，企圖闖關入境。

第10岸巡隊表示，查獲後，當場依「動物傳染病防治條例」相關規定，對此民眾裁處新台幣20萬元罰鍰。

第10岸巡隊說明，台灣目前為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫及非洲豬瘟皆非疫區的國家，防疫成果得之不易，更需要海關、證照查驗、檢疫及安全檢查（CIQS）持續以嚴謹態度，落實小三通旅客查驗工作。

第10岸巡隊統計，今年初起，馬祖地區已查獲8件違規案件。近期發現小三通旅客違規攜帶中國製肉品入境，其中曾有檢出非洲豬瘟病毒核酸之案例，顯示疫情威脅仍不容忽視。

為守護台灣豬農產業健全發展，並替國人食品安全把關，第10岸巡隊呼籲，民眾自中國等疫區入境時，勿心存僥倖夾帶肉製品，避免因觸法受罰付出高額代價。