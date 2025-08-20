快訊

酒駕致死「真正終身吊照」！立法院初審通過 永不得考領駕照

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天立法院交通委員會初審通過修正草案，未來酒駕致重傷或死亡將成為「真正的」終身不可考領駕照。圖為台南佳里先前曾發生深夜轎車撞樹1大2小送醫，警追查出駕駛酒駕肇事。圖／民眾提供
今天立法院交通委員會初審通過修正草案，未來酒駕致重傷或死亡將成為「真正的」終身不可考領駕照。圖為台南佳里先前曾發生深夜轎車撞樹1大2小送醫，警追查出駕駛酒駕肇事。圖／民眾提供

我國部分重大違規肇事吊銷駕照終身不得考照，但立委認為現行交通法規雖有規範，駕駛致人重傷或死亡列入終身不得考領駕照，但若在6至12年期間沒重大違規，就可重新考照，等於是假終身、大開後門，建議應將酒駕肇事致人重傷或死亡排除例外，今天立法院交通委員會初審通過修正草案，未來酒駕致重傷或死亡將成為「真正的」終身不可考領駕照。

根據交通部統計，重新考領駕照的人，2022年71人、2023年68人、2024年58人58人，但2006年到2024年間，因酒駕吊照後重領駕照者僅20人。

交通部表示，現行終身不得考領駕照的相關規定，依照大法官699號解釋，認為應該給犯錯的人再一次機會，因致人重傷、死亡被吊銷駕照，可有重新考照機會，因此2006年過後，對於終身不得考照者，依照其情節在6、8、10、12年等期限內，若沒重大違規者，可重新考領駕照，且先拿1年期駕照，連續連6年，期間不能有計點處分，才能換發至75歲的終身駕照。

立法院交通委員會今初審通過道路交通管理處罰條例第67條，針對特別酒駕肇事致人死亡吊銷駕照者，排除在可重新考照機會適用範圍，酒駕肇事吊銷駕照者，將是唯一真正終身不得考領駕照者。

此外，現行並排停車定額罰2400元，交委會今初審修法通過，罰款將調整為1800元至3000元，主要考量機車及汽車並排停車影響情況不同，罰款有調降和調高空間。

因日前發生行人不禮讓救護車情況，交委會今初審也通過行人不讓救護車，新增罰行人500元罰鍰；另外，台鐵頻發生民眾入侵軌道、平交道情況，今天交委會初審也通過行人闖平交道，罰款從2400元提高至4800元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

