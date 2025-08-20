歷經2天密集討論…立院初審病主法 落實尊嚴善終立法意旨

立法院衛環委員會今天初審通過病人自主權利法部分條文修正草案，明定病人曾為預立醫療決定，但現已失去意思表示能力、意識昏迷等，關係人不得妨礙醫療機構或醫師依據病人預立醫療決定所為的醫療行為，落實尊嚴善終等立法意旨。

不過，針對是否新增醫療機構以外的其他受主管機關核准的機構或法人為預立醫療照護諮商提供機構，擴大預立醫療照護諮商量能，及是否新增預立醫療決定得由意願人自行以網路上傳等條文，在場立委及官員無法取得具體共識，因此保留。全案須交由黨團協商。

立法院社會福利及衛生環境委員今天併案審查民進黨立委劉建國、國民黨立委王育敏所提病人自主權利法（以下簡稱病主法）部分條文修正草案，期盼能進一步落實尊重病人自主、追求尊嚴善終的目標。

立法院衛環委員會歷經2天、共3輪的密集討論，於今天初審通過。部分條文按照劉建國、王育敏所提修法版本通過，或是按照民進黨立委王正旭等人所提修正動議通過。

為落實病主法追求自主、尊嚴善終的立法意旨，初審通過條文規定，病人曾為預立醫療決定，但現已失去意思表示能力、意識昏迷或無法清楚表達意願者，關係人不得妨礙醫療機構或醫師依據病人預立醫療決定所為的醫療行為。

此外，這次修法也明定醫療機構及醫師執行預立醫療決定的相關規範，及依病主法做醫療處置時，不負刑事、行政與民事責任等相關文字規定。

關於意願人指定醫療委任代理人的相關規定，委員會審查時，通過王正旭所提修正動議，期盼意願人在指定醫療委任代理人時，可以更具彈性，因此刪除現行不得成為醫療委任代理人的3款消極資格。

至於「意願人」的定義，初審通過條文規定，指的是以書面方式為預立醫療決定之人或符合為預立醫療決定資格之人。