高鐵票價調漲？史哲指有「2前提、1必要」強調以價制量絕非考量

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵董事長史哲今表示，票價票漲需有「2前提、1必要」，但強調以量制價絕不會是高鐵的考量。圖／台灣高鐵提供
高鐵票價維持18年水準，面對運量逐年攀升，加上即將採購新車，高鐵是否調漲票價成外界關注重點，高鐵董事長史哲今表示，票價票漲需有「2前提、1必要」，包含品質提升、新車如期如質上路、34列車汰舊換新，屆時高鐵調漲票價將成不可迴避的問題，但強調以價制量絕不會是高鐵的考量。

高鐵運量逐年攀升，加上2026年新車抵台及系統更新，2026年資金缺口將達高峰，外界關注高鐵票價是否調漲，史哲今在媒體訪談中表示，「以價制量」不是高鐵思考的重點，過去沒有、現在沒有、未來也不會以此為考量，強調票價調整需符合「2前提、1必要」，才會進讓討論。

史哲指出，2前提包含服務品質要改善，讓旅客重拾對高鐵品質的堅定信心；新車需如期如質上路，達到上述2點才會討論票價調整；而1個必要則是未來34台列車需面臨汰舊換新的問題。

史哲解釋，高鐵列車到2027年將服役20年，親車上路後將開始評估汰舊換新，屆時票價調漲將是不可迴避的問題，畢竟涉及高鐵永續、財務及營運；高鐵每年都會進行財務檢討及規畫，新車汰舊換新勢必影響財報及財務結構，屆時就會有收入問題，因此不能迴避票價調整議題。

營收部分，史哲表示，隨著旅客搭乘人次增加，營收預估將創新高，但不一定會獲利，其中重要原因在於，高鐵通勤化及區間化情況明顯。史哲說，這樣的變化趨勢沒有不對，代表軌道建設在城市中，扮演舉足輕重的角色。

高鐵董事長史哲今表示，票價票漲需有「2前提、1必要」，但強調以量制價絕不會是高鐵的考量。聯合報系資料照
