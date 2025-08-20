每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
每天就算只喝4杯以下熱飲，罹癌風險也會增加1.6倍。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
一項新研究指出，每天喝一杯熱咖啡的習慣，可能會帶來高達近六倍的罹癌風險。這項研究發現，習慣飲用「非常熱」的咖啡或茶，會使罹患食道癌的風險顯著增加。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）的研究團隊，分析了超過50萬名英國生物銀行（UK Biobank）受試者數據，發現飲用熱飲與罹患食道鱗狀細胞癌（Esophageal Squamous cell carcinoma, ESCC）密切相關。研究結果顯示，每天如果喝「非常燙」的飲品，即使只有4杯以下，罹癌風險也會增加2.5倍。不僅如此，就算只是比較熱的飲品，一樣對食道有不良影響，就算每天4杯以下，風險還是會增加1.6倍。

研究將飲用熱飲與罹患ESCC的關聯列出，分別是：

•每天飲用四杯以下「非常燙」飲品，罹癌風險增加2.5倍。

•每天飲用四到六杯，風險增加3.7倍。

•每天飲用六到八杯，風險增加4.8倍。

即使只是飲用「熱」飲品，風險也隨飲用量遞增：

•每天四杯以下，風險增加1.6倍。

•每天四到六杯，風險增加2倍。

•每天六到八杯，風險增加2.5倍。

•每天超過八杯，風險增加3倍。

研究人員在《英國癌症期刊》（British Journal of Cancer）中指出，這項發現與先前的研究不謀而合，證實只要溫度超過攝氏65度的熱飲，就可能致癌。西雪梨大學副教授兼臨床腸胃科專家何文森（Vincent Ho，音譯）指出，飲用大量高溫熱飲會灼傷食道內壁細胞，隨著時間累積，這種發炎反應就可能損害基因，增加癌症發展的可能性。

專家指出，雖然咖啡的最佳沖泡溫度通常介於攝氏90至96度之間，但最理想的咖啡飲用溫度約為攝氏58度，這樣喝既能保有風味，又能把對食道的傷害降到最低。何文森提醒民眾，在飲用熱飲時，應將速度放慢、慢慢享受。小口啜飲也是測試溫度的好方法，能避免飲用大量熱飲，進而造成傷害。

