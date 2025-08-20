票價漲不漲？ 高鐵董座史哲曝未來漲票價關鍵時刻

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵董事長史哲。高鐵／提供
台灣高鐵票價自通車以來維持18年不變，外界關注是否會調漲票價。高鐵董事長史哲20日表示，票價調整有「兩前提、一必要」，包括服務品質提升、新車如期如質上線，以及現有34列車的汰舊換新，屆時高鐵調漲將是不可迴避的問題。他強調，「以價制量」一直以來都不是高鐵所考量。

史哲接受專訪時指出，票價調整必須符合「兩前提、一必要」，才會進入討論。他說，兩項前提包括：首先，服務品質必須改善，讓旅客重拾對高鐵的信心；其次，新車需如期、如質上線，確保運能提升與乘車品質。

至於「一必要」，則是34列列車的汰舊換新。史哲說，高鐵列車已服役20年，新車上線後將逐步進行舊車汰換，屆時票價調整將無法迴避，這關乎高鐵的永續營運、財務結構及整體營運效率。

他進一步說明，高鐵每年都會進行財務檢討與規劃，新車汰舊換新勢必影響財報與資金運作。「未來若不調整票價，收入問題將難以避免。」史哲也坦言，民眾可能會質疑「新車尚未上路，財報還賺錢，為何要漲票價？」但他強調，列車使用壽命有限，汰舊換新是必然過程，票價調整將成為討論焦點之一。

史哲重申，高鐵未來調整票價將以提升服務品質、確保運能及永續財務為核心考量，而非單純以價制量，目標是讓高鐵持續維持高準點率與可靠服務，維護品牌信任度。

