影／高雄義大肉多多驚見老鼠上桌吃大餐 衛生局罰3萬、業者道歉

高雄市一名消費者在義大購物廣場肉多多火鍋用餐，驚見一隻大老鼠爬上餐桌啃食菜盤，現場顧客驚呼連連，引發食安疑慮。業者表示已接獲顧客反映，並展開清消作業。衛生局今依食安法裁罰3萬元。

高雄市衛生局指出，經查證影片拍攝地點確實為肉多多高雄義大店，雖然現場稽查並未發現鼠跡，但業者已坦承情況屬實。依食品安全衛生管理法第47條規定，對該店開罰3萬元。

有消費者在Threads上傳影片，發文「在高雄義大肉多多吃飯遇到料理鼠王」，畫面中老鼠若無旁人開始自顧自啃食桌上的蔬菜盤，其他客人驚聲尖叫「太可怕了」、「快來抓啊」，也有人自嘲「好不容易可以吃一整桌」。

肉多多高雄義大店發表聲明致歉，關於昨天意外狀況，經調查影片，發生在昨日晚間7時許，事發當下門店立即安撫該桌客人並致意，同時也整桌免單，並留下客人的聯絡方式，後續會持續追蹤與關心客人。

當晚閉店後已全面進行清消，不好意思造成消費者紛擾，將會持續加強衛生管理，確保未來能為顧客提供更安心的用餐環境。

衛生局亦提醒，餐飲業者應嚴格落實環境衛生及病媒防治，確保消費者食安，違者將依規持續查辦。